Incidente in A1 a Barberino di Mugello, camion ribaltato in galleria

Cronaca Firenze
Incidente sull'autostrada A1 a Barberino di Mugello, in direzione Firenze nella galleria Manganaccia, dove per cause in corso di accertamento un mezzo pesante si è ribaltato. È successo dopo le 19, nel tratto distante 1 km dall'uscita di Barberino.

Sul posto, dalle 19.35, stanno intervenendo i vigili del fuoco di Barberino di Mugello e sono state inviate in supporto l'autogru dal distaccamento di Firenze ovest e una seconda squadra dal comando di Bologna. Sul posto anche Autostrade per l'Italia e il personale sanitario, che ha soccorso il conducente trasportandolo in pronto soccorso.

Registrati 4 km di coda, in aumento, tra Roncobilaccio e Barberino di Mugello in direzione Firenze.

Il mezzo pesante, che trasporta ortofrutta, si è ribaltato su un fianco all'interno della galleria. I vigili del fuoco sono a presidio della sicurezza, per il versamento di carburante sulla sede stradale dopo l'incidente, e come comunicato rimarranno sul posto per fare assistenza alla ditta incaricata dalla Società Autostrada con due autogru durante le fasi di messa in sicurezza del trattore stradale e del semirimorchio.
La circolazione risulta bloccata in direzione sud, in quanto il veicolo occupa completamente le tre corsie.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

