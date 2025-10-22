Interruzione idrica programmata nel comune di Ponsacco

Acque comunica che per lavori sulla rete idrica nel comune di Ponsacco, giovedì 23 ottobre dalle ore 8:30 alle 14:00 verrà sospesa l’erogazione in via Vecchia Pontederese e in tutta Val Di Cava.

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, ovvero a venerdì 24 ottobre, con le stesse modalità.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

