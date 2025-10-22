Irregolarità nel cantiere edile, denuncia e multa a Calci

Una denuncia e multe per circa 1.700 euro. Questo il risultato dell'operazione dei carabinieri di Pisa del 17 ottobre, in un cantiere edile a Calci.

A conclusione delle verifiche, un imprenditore, socio accomandatario e responsabile della ditta operante nel settore edile, è stato denunciato per violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

In particolare, la contestazione riguarda l’omessa segnalazione e la mancata preclusione di alcune parti del ponteggio non ancora pronte all'uso. Sono state elevate ammende amministrative per 1.708 euro.

 


