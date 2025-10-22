Lavori pubblici, nei prossimi tre anni a Pisa interventi per 74 milioni di euro

La Giunta comunale ha adottato, nella seduta di ieri, il programma triennale 2026-2028 delle opere pubbliche, oltre all’ultima variazione all’elenco dei lavori pubblici previsti per l’anno in corso. Entrambi i documenti dovranno essere approvati dal Consiglio Comunale, in funzione dell’approvazione del bilancio di previsione.

“Per il 2026 – dichiara l’assessore ai lavori pubblici Virginia Mancini - sono previsti nel Piano delle opere pubbliche, interventi e ingenti investimenti da parte del Comune nella ristrutturazione di alloggi popolari del patrimonio Erp, nell’edilizia scolastica e nel comparto delle manutenzioni, sia per quanto riguarda la viabilità, che nel settore del verde e arredo urbano, continuando il grande piano delle manutenzioni concentrato su asfaltature, marciapiedi, fognature, illuminazione, videosorveglianza e tutto quanto riguarda il decoro urbano. Un forte impegno per proseguire il lavoro di riqualificazione, avviato negli anni scorsi dall’Amministrazione, che porterà a migliorare progressivamente la qualità della vita nei quartieri della città e sul litorale.”

Piano triennale dei lavori pubblici 2026-2028. Il programma contiene l’elenco degli interventi programmati nel prossimo triennio, compresi quelli che verranno gestiti dalle società partecipate dal Comune: Pisamo (mobilità), Apes (edilizia popolare) e Navicelli (darsena e canale). In tre anni sono programmati interventi per un totale di circa 74 milioni di euro, di cui circa 61,5 a valere sul 2026. Di questi, si stima che circa 33 vengono da finanziamenti pubblici esterni. Il Comune mette come risorse proprie circa 24,5 milioni e il resto derivano da apporti di capitale privato e opere di urbanizzazione.

Principali interventi programmati per il 2026

ASFALTI, ILLUMINAZIONE E TELECAMERE

Manutenzione straordinaria della rete viaria cittadina e del litorale per 2,3 milioni di euro di risorse comunali.

Ulteriori 115 mila euro finanziati dallo Stato per il rifacimento di asfalti.

Interventi sull’illuminazione pubblica per 300 mila euro e ampliamento del sistema di videosorveglianza con due lotti da 300 mila e 170 mila euro.

Manutenzione straordinaria del Ponte Solferino (150 mila euro).

VERDE E ARREDO URBANO

Riqualificazione paesaggistica di Marina di Pisa con nuove alberature: 650 mila euro.

Riqualificazione paesaggistica di piazza Mazzini: 250 mila euro.

Riqualificazione di Largo Petrarca (300 mila euro).

Potenziamento aree gioco: 385 mila euro.

Manutenzione straordinaria del patrimonio verde urbano: 410 mila euro.

Nuova area verde a Putignano con interventi di rinaturalizzazione fluviale: 2,5 milioni di euro (di cui 2,3 milioni finanziati dalla Regione Toscana).

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP)

Ristrutturazione alloggi di risulta: 2 milioni di euro.

Riqualificazione area servizi quartiere ERP di Sant’Ermete: 353.800 euro (finanziamento Regione Toscana).

Intervento “Casone” di via di Nudo: 628.454 euro, interamente finanziato dallo Stato.

SCUOLE E ASILI

Efficientamento energetico e messa in sicurezza solai della scuola Mazzini: 1,2 milioni di euro (finanziamento regionale 623 mila).

Sostituzione infissi e pompe di calore:

Scuola Fibonacci: 717 mila euro (finanziamento regionale 375 mila).

Scuola Fucini: 980 mila euro (finanziamento regionale 498 mila).

Completamento aree esterne e giardini dei nuovi asili nido Toniolo, I Passi e San Biagio per un totale di 500 mila euro, in prosecuzione dei progetti PNRR.

CULTURA, PATRIMONIO E RESTAURI

Restauro conservativo del Teatro Verdi (facciata lato Caserma Carabinieri): 600 mila euro con sponsorizzazione Cassa Edile.

Restauro conservativo della Chiesa di San Zeno: 1,8 milioni di euro, interamente finanziato dal Ministero della Cultura.

Restauro conservativo della Chiesa della Spina: 175.500 euro, con contributo della Fondazione Pisa.

Riqualificazione spazi esterni Ex Chiesa della Qualquonia: 260 mila euro (completamento interventi PNRR).

Percorsi accessibili nel Bastione Sangallo: 500 mila euro.

SPORT E IMPIANTI

Sistemazione aree esterne dell’impianto sportivo polivalente CEP: 700 mila euro, a completamento del cantiere PNRR.

LITORALE

Riqualificazione e rifacimento di piazza Sardegna a Marina di Pisa: 550 mila euro.

Parcheggio e opere di urbanizzazione in piazza Viviani: 500 mila euro.

Restauro della Stazione di Tirrenia: 1,3 milioni di euro.

Estensione fognatura nera a Marina di Pisa: 1,7 milioni di euro, in compartecipazione con l’Autorità Idrica Toscana (510 mila).

MOBILITÀ

Realizzazione parcheggio nel vallo del Giardino Scotto: 1,5 milioni di euro.

Progetto “Bici in Comune”: 122 mila euro (finanziamento statale 100.500).

Consolidamento e recupero funzionale del Canale dei Navicelli: 10 milioni di euro, interamente finanziati dallo Stato.

