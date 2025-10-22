Confermata la fine dei lavori allo stadio Franchi nel 2029, ma la curva Fiesole è in ritardo

Il completamento del restyling dello stadio Franchi di Firenze rimane al 2029, ma la fine dei lavori per la curva Fiesole slitta ai primi mesi del 2027. A comunicare il nuovo cronoprogramma è il Comune, spiegando che la data finale per lo stadio resta la stessa ma che ci saranno slittamenti negli interventi delle fasi intermedie, a causa di alcune criticità nel primo lotto.

Un allungamento dei tempi contrattuali che, come spiegato, è legato a più fattori come i tempi più lunghi per l'approvvigionamento delle strutture in acciaio della copertura della nuova Fiesole oltre a difficoltà operative nella realizzazione dei pali a elica e altre situazioni contingenti. Dopo la variante è arrivato dunque il nuovo cronoprogramma, che mantiene il termine per il completamento dei lavori complessivi tra 4 anni ma che presenta quello che la sindaca Sara Funaro ha chiamato un "elemento di criticità". Nel cronoprogramma intermedio "l'auspicio era quello di arrivare a concludere gli interventi in curva Fiesole ad agosto 2026, per il centenario della Fiorentina. Purtroppo, per una serie di problemi tecnici, ci sono stati dei ritardi che comportano uno slittamento del completamento del primo lotto nei primi mesi del 2027".

Dunque per i cento anni della Fiorentina, nell'agosto 2026, la nuova curva Fiesole non sarà pronta. "La prima ad essere dispiaciuta sono io" ha detto Funaro, specificando che in quella data la nuova configurazione della curva sarà evidente. Mentre sul centenario ha aggiunto "farò di tutto perché questo importante anniversario resti nella storia della nostra città come un momento bellissimo. La città è pronta a celebrare questo storico traguardo con Fiorentina e tifosi".

Al momento sono in fase di esecuzione i setti in calcestruzzo armato in elevazione di sostegno della nuova curva Fiesole, prosegue il restauro del calcestruzzo dei telai nerviani, è in fase di completamento il restauro della Torre di Maratona ed è in corso la demolizione della vecchia palestra per la realizzazione dei nuovi locali interrati. Le strutture metalliche di sostegno dei gradoni cominceranno ad essere installate nei primi mesi del 2026, il lavoro proseguirà sui gradoni e sulle strutture di elevazione della copertura.

Sabatini (Lista Schmidt): "Gravissimo ritardo, curva Fiesole non sarà pronta per il Centenario"

"Il primo Centenario della storia viola sarà segnato da uno stadio comunale Artemio Franchi ancora sventrato e senza la Fiesole. Non è stato rispettato il cronoprogramma, i lavori sono in clamoroso ritardo. Smacco ai tifosi e alla società, oltraggio alla storia viola; tuttavia, era facilmente prevedibile grazie a ciò che ho sempre documentato su materiali, tempi, costi e logistica di cantiere, senza mai avere una risposta chiara ed esaustiva dalla Giunta Funaro. Oggi Funaro prova a uscirne con un comunicato stampa, ma ha evitato di dirlo pubblicamente in Consiglio, cerca impunemente di addormentare la città a fronte di un suo preciso fallimento, avendo lei tenuto la delega, con nuove promesse, l'inizio del 2027, per la Curva Fiesole, e la fine dei lavori al Comunale nel 2029. Se questo è il modo di gestire le opere della Giunta Funaro, altri ritardi si accumuleranno. Non solo, si tratta di lavori Pnrr, che dovrebbero essere terminati entro il 2026. Spero la Giunta abbia chiare le conseguenze!". Così, in una nota, Massimo Sabatini, consigliere comunale della Lista civica Eike Schmidt e componente della Commissione Urbanistica.

Notizie correlate