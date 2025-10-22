Liceo Virgilio di Empoli occupato: le reazioni dalla politica

Dopo l’occupazione di martedì 21 ottobre del liceo Virgilio di Empoli da parte degli studenti, in segno di solidarietà con la Palestina e contro ogni forma di guerra, arrivano le prime reazioni dal mondo politico locale e regionale.

Gli studenti del collettivo SAV (Studenti Autogestiti Virgilio) hanno spiegato le ragioni della loro protesta: denunciano la mancanza di momenti e spazi all’interno della scuola per discutere temi di attualità, spesso messi in secondo piano dai programmi scolastici. Ritengono fondamentale affrontare i fatti del presente con spirito critico, applicando le conoscenze apprese sui banchi alla realtà che li circonda.

In particolare, i ragazzi hanno espresso una dura condanna verso quella che definiscono "l’oppressione del popolo palestinese" e contro "un governo che non ci rappresenta", accusato di essere complice del conflitto attraverso la vendita di armi a Israele, anche tramite l’azienda Leonardo. "Condanniamo - scrivono - il silenzio di fronte all’oppressione di un popolo e quella che ci è stata recentemente venduta come una ‘tregua’, ma che in realtà è un tentativo di mettere a tacere il dissenso sconvolgendo la realtà dei fatti".

Nel comunicato del collettivo si richiama anche l’articolo 11 della Costituzione italiana, che "ripudia la guerra", e si sottolinea come l’occupazione voglia rappresentare un atto di difesa dei principi costituzionali. Tuttavia, tra gli studenti non sono mancati punti di vista differenti: alcuni, in particolare tra i maturandi, hanno espresso la preoccupazione di perdere giorni di lezione in vista dell’esame di Stato, pur comprendendo le motivazioni dei compagni.

Le reazioni politiche

Federazione Giovanile Comunista Italiana Toscana: "Piena solidarietà agli studenti del Virgilio"

“Piena solidarietà agli studenti del Virgilio che hanno intrapreso l’autogestione - ha commentato la segreteria della Federazione Giovanile Comunista Italiana Toscana -. Ci auguriamo che tali intenti non restino solo sul piano sociale, ma si indirizzino su un terreno politico, facendo un primo passo verso il ribaltamento del sistema di cose vigenti”.

Brenda Barnini (PD): "Costruite un mondo nuovo dove essere protagonisti"

Parole di sostegno anche da Brenda Barnini (PD), che sui social ha scritto: “Forza ragazze e ragazzi, non accettate le etichette degli adulti in preda al cinismo. Seguite i tre precetti di Gramsci, e se anche non riuscirete a fermare tutte le ingiustizie del mondo, avrete iniziato a costruirne uno nuovo dove essere protagonisti”.

Cosimo Carriero (FdI): "Discutere di attualità è legittimo, ma la scuola non sia propaganda"

Di segno opposto la posizione di Cosimo Carriero, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, che ha definito l’occupazione "l’ennesimo tentativo di trasformare la scuola in un terreno di battaglia ideologica".

"Siamo convinti che la scuola debba essere luogo di formazione, confronto e libertà - prosegue -. Discutere di attualità è non solo legittimo, ma doveroso, a patto che le aule non si trasformino in megafoni di propaganda o in tribunali ideologici contro il Governo e lo Stato italiano".

Rispondendo direttamente alle accuse del collettivo SAV, Carriero ha aggiunto: "Si parla di ‘non restare in silenzio’ e di ‘non voltarsi dall’altra parte’. Eppure, mentre si accusa il Governo di complicità nel genocidio, si dimentica che l’Italia è da sempre impegnata per la pace e per la difesa del diritto internazionale. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ribadito la posizione di un Paese che sostiene Israele nel suo diritto alla sicurezza, ma che al tempo stesso chiede il rispetto dei civili e degli innocenti palestinesi. Ridurre questa complessità a slogan non è un atto di coraggio, ma di superficialità".

Il consigliere ha poi sottolineato l’importanza di affrontare i temi dell’attualità "con pluralità di voci, confronto reale e rispetto reciproco": "Non serve occupare un edificio per aprire un dialogo: gli studenti che vogliono approfondire questi temi possono rivolgersi ai docenti o anche a noi, consiglieri di qualsiasi schieramento politico, che rappresentiamo istituzionalmente la comunità cittadina".

Carriero conclude affermando: "Difendere la pace non significa accusare il proprio Paese, ma impegnarsi per capire davvero ciò che accade nel mondo, rispettando la verità dei fatti e la dignità di tutte le vittime. La scuola deve insegnare a pensare, non a schierarsi. L’Italia non è complice di alcun genocidio, ma è – come sempre – in prima linea nella difesa dei valori di libertà, democrazia e civiltà. Ed è proprio da questi valori che dovrebbe ripartire ogni riflessione nelle scuole, senza pregiudizi e senza ideologia".

