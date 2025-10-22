L’Isola d’Elba laboratorio di innovazione per la sanità toscana: convegno su prevenzione, telemedicina e nuovi modelli di cura

L’Isola d’Elba si conferma laboratorio di innovazione per la sanità toscana, con un’attenzione particolare all’integrazione dei servizi territoriali, alla prevenzione e alle nuove forme di teleassistenza. Sabato 25 ottobre alle ore 9.00 presso l’Hotel Airone di Portoferraio (LI), è in programma il convegno “Le sfide per la salute all’Isola d’Elba: prospettive e primi risultati del progetto THE”.

L’iniziativa, organizzata dalla Scuola Superiore Sant’Anna e dall’ASL Toscana Nord Ovest, in collaborazione con la Fondazione Elba e il comune di Portoferraio, si inserisce nell’ambito del Progetto THE – Tuscany Health Ecosystem, finanziato dal PNRR – Ecosistemi dell’Innovazione. L’obiettivo è promuovere un confronto tra istituzioni, professionisti sanitari, ricercatori e rappresentanti del territorio su come l’innovazione tecnologica e i nuovi modelli di prevenzione possano migliorare concretamente la salute delle comunità insulari e delle aree interne.

Il programma del convegno

Dopo i saluti istituzionali di Maria Letizia Casani, Direttrice Generale Azienda USL Toscana nord ovest, Tiziano Nocentini, Sindaco di Portoferraio, Fabio Chetoni, Responsabile di Zona Elba, e Patrizia Lupi, Direttrice, Fondazione Elba, la giornata si aprirà con una sessione dedicata al ruolo delle aree interne come laboratorio di innovazione. Tra i relatori, Sabina Nuti, Andrea Lenzini, Guido Vagheggini, Paolo Marzorati, Alberto Giannoni e Filippo Quattrone, che approfondiranno il tema dell’integrazione dei servizi e della partecipazione dei cittadini come leve per una sanità più efficiente e vicina ai bisogni locali.

Seguiranno due sessioni dedicate alla prevenzione, con focus sui giovani e sulla popolazione adulta. Nicola Spezia presenterà i risultati dell’Osservatorio Giovani, mentre Alberto Giannoni illustrerà un progetto di prevenzione della morte cardiaca improvvisa nelle scuole. Vera Benedetto e Carmine Di Muro racconteranno le esperienze del multi-screening oncologico di prossimità e delle iniziative per la promozione dell’attività fisica e di stili di vita salutari.

La quarta sessione sarà incentrata su telemedicina e innovazione tecnologica per la gestione della cronicità, con gli interventi di Alessandro Iala, Luca Valcarenghi, Alberto Giannoni che presenteranno i modelli digitali sperimentati all’Elba per garantire la continuità di cura ai pazienti cronici.

A concludere i lavori, la tavola rotonda “Barriere, azioni e proposte per una strategia condivisa di salute all’Isola d’Elba”, che vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali regionali e locali e del terzo settore elbano in un confronto aperto sulle prospettive future della salute della popolazione.

Come partecipare al convegno

La partecipazione è gratuita, previa registrazione al seguente link:

https://forms.office.com/e/RHPf2iqhJn

Fonte: Scuola Superiore Sant’Anna