Durante il Lucca Comics triplica il prezzo degli appartamenti: per gli hotel costi 5 volte più alti

Economia e Lavoro Lucca
Maiora Solutions, società specializzata nello sviluppo di soluzioni di AI, business analytics e revenue management, ha analizzato i prezzi medi in hotel e in appartamento durante i giorni del Lucca Comics & Games (29 ottobre – 2 novembre), uno dei più importanti festival in Europa dedicati al fumetto, al gioco e videogioco e all’immaginario fantasy.

I risultati dicono che una doppia in hotel arriva a costare, mediamente, fino a 5 volte tanto durante il Lucca Comics, mentre il costo di un appartamento può triplicare rispetto a un normale fine settimana a Lucca.

L’analisi è stata condotta con i sistemi di AI di Maiora Solutions*, che hanno confrontato 40 annunci di hotel (3 e 4 stelle) e appartamenti pubblicati dalle piattaforme Booking.com e Airbnb.com. Nello specifico, l’indagine ha confrontato i prezzi per 2 persone, per 2 notti (venerdì 31 ottobre – domenica 2 novembre) con il weekend successivo all’evento (7-9 novembre) e calcolato le variazioni di prezzo.

Maiora Solutions ha stabilito che durante il Lucca Comics una camera doppia in hotel 3 e 4 stelle, costa mediamente, a notte 427,5 euro. La settimana successiva, in un normale weekend senza eventi, la doppia costa 71,5 euro: l’aumento nei giorni del festival è quindi pari al +500%, vale a dire 5 volte tanto il costo che lo stesso soggiorno avrebbe in un altro periodo senza eventi in calendario.

Analizzando gli annunci degli appartamenti si scopre che due persone spendono mediamente 122 euro a notte per il weekend del 7-9 novembre, mentre la settimana precedente, durante il Lucca Comics, il fine settimana del 31 ottobre – 2 novembre costa 482 euro a notte, anche in questo caso in un appartamento che Airbnb valuta per due persone. Il rincaro è parti al +295%, il triplo.

“Eventi come il Lucca Comics & Games generano una dinamica di domanda estrema che il mercato assorbe immediatamente - spiega Andrea Torassa, fondatore di Maiora Solutions -. Gli hotel esauriscono rapidamente le disponibilità e anche i proprietari su Airbnb adeguano i prezzi con variazioni che possono superare il +400%. È un caso emblematico di come i grandi eventi culturali impattino sui flussi turistici e sui ricavi locali”.

Fonte: Maiora solution - Ufficio stampa

