Maltempo nell'Empolese Valdelsa, disagi a Cerreto Guidi. Esteso codice arancione

Disagi da maltempo registrati anche a Cerreto Guidi oggi, mercoledì 22 ottobre, mentre in tutti gli 11 Comuni dell'Empolese Valdelsa è in corso l'allerta arancione per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore e temporali forti, prorogata anche per la giornata di domani. In località Lazzeretto segnalati allagamenti in via dell'Acquerata: alcune macchine sono rimaste bloccate dall'acqua e sul posto nel pomeriggio sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia municipale. Altri gli interventi della Protezione Civile Empolese Valdelsa in corso sul territorio, in particolare a Stabbia. Qui, da quanto si apprende, sono in azione le idrovore per prevenire eventuali disagi nell'area del Vinciarello. Le squadre della protezione civile monitoreranno la situazione anche per le prossime ore notturne.

La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un nuovo bollettino che conferma e in parte estende le allerte anche per la giornata di giovedì 23 ottobre. Nei Comuni di Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Empoli, Fucecchio, Montelupo Fiorentino e Vinci resta attiva l’allerta arancione per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, mentre quella per temporali forti passerà a codice giallo. Nel resto dei Comuni (Castelfiorentino, Certaldo, Gambassi Terme, Montaione e Montespertoli) sarà codice giallo. Sempre per la giornata di giovedì, è previsto inoltre un codice giallo per vento dal pomeriggio.

Maltempo Toscana, codice arancione sul nord-ovest

Per la giornata di domani giovedì 23 ottobre emesso codice arancione per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore valido dalle 10 alle 20 sulla Toscana nord-occidentale: Lunigiana, Versilia, valle del Serchio, Garfagnana e Valdarno inferiore le zone interessate. La criticità sarà invece gialla sul resto della regione. Codice giallo anche per temporali forti fino alle 20 su tutto il territorio regionale.

A causa dell'allerta arancione, sono state emesse in alcuni comuni toscani ordinanze di chiusura delle scuole. Tra queste a Carrara e Massa, territori in cui nella giornata di lunedì si sono abbattute forti perturbazioni, ma anche in alcuni comuni dell'isola d'Elba in provincia di Livorno, a Camaiore, Massarosa, Seravezza e Stazzema in provincia di Lucca. A Livorno scuole aperte ma chiusi al pubblico parchi, cimiteri, canile comunale con il Comune che raccomanda di limitare spostamenti per l'allerta mareggiate e il transito lungo i viali a mare.

