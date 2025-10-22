Maltempo in Toscana, rovesci intensi sulle coste di Livorno e Pisa

La perturbazione atlantica che ha attraversato la Toscana ieri, martedì 21 ottobre, ha provocato un netto peggioramento delle condizioni meteorologiche. Anche oggi, mercoledì 22 ottobre, la situazione resta critica: temporali localmente intensi sono previsti soprattutto sul centro-nord della regione, in particolare sulle aree costiere. Per questo la Sala operativa unificata della Protezione civile regionale ha emesso un bollettino di criticità arancione per temporali forti e rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore sulle zone costiere centro-settentrionali. Sul resto della Toscana, ad eccezione delle valli del Fiora e dell'Albegna, la l'allerta è gialla.

"Vi aggiorno sul maltempo dalla nostra sala operativa regionale - scrive il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani sui suoi canali social -. Precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio, anche localmente molto intense, interessano le zone costiere, in particolare livornese e pisano. Nelle prossime 3 ore ancora precipitazioni sulle zone centro-settentrionali, localmente intense in particolare sulle province di Livorno e Pisa. I fiumi sono all’interno dei livelli di riferimento e non sono registrate criticità".

Fonte: canale Telegram Eugenio Giani

