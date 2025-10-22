Maltempo in Toscana, rovesci intensi sulle coste di Livorno e Pisa

Giani: "Nelle prossime ore ancora piogge sulle zone centro-settentrionali. Nessuna criticità sui fiumi"

La perturbazione atlantica che ha attraversato la Toscana ieri, martedì 21 ottobre, ha provocato un netto peggioramento delle condizioni meteorologiche. Anche oggi, mercoledì 22 ottobre, la situazione resta critica: temporali localmente intensi sono previsti soprattutto sul centro-nord della regione, in particolare sulle aree costiere. Per questo la Sala operativa unificata della Protezione civile regionale ha emesso un bollettino di criticità arancione per temporali forti e rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore sulle zone costiere centro-settentrionali. Sul resto della Toscana, ad eccezione delle valli del Fiora e dell'Albegna, la l'allerta è gialla.

"Vi aggiorno sul maltempo dalla nostra sala operativa regionale - scrive il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani sui suoi canali social -. Precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio, anche localmente molto intense, interessano le zone costiere, in particolare livornese e pisano. Nelle prossime 3 ore ancora precipitazioni sulle zone centro-settentrionali, localmente intense in particolare sulle province di Livorno e Pisa. I fiumi sono all’interno dei livelli di riferimento e non sono registrate criticità".

Fonte: canale Telegram Eugenio Giani

 

