Marco Cordone (Lega Fucecchio) presenta 8 punti per la sicurezza nel Comprensorio del Cuoio e nell’Empolese Valdelsa

Marco Cordone, Segretario Comunale di Fucecchio, Vicesegretario provinciale vicario di Firenze della Lega Toscana Salvini Premier e fondatore del Comitato “Dalla Parte di Abele”, ha presentato un intervento articolato sulla tutela dell’ordine pubblico e sulla sicurezza dei cittadini in Toscana, con particolare attenzione all’Empolese Valdelsa e al Comune di Fucecchio, che rientra anche nel Comprensorio del Cuoio e della Pelle. Cordone ha delineato otto punti fondamentali per rafforzare la sicurezza, dalla certezza della pena al contrasto allo spaccio di droga, fino al potenziamento delle forze dell’ordine e alla gestione dei centri per soggetti socialmente pericolosi:

Gli 8 punti per la sicurezza di Marco Cordone

1. Non c'è Libertà senza Sicurezza perciò Tolleranza zero nei confronti di chi delinque.

2. Certezza, severità ed effettività della pena senza sconti e permessi vari per chi delinque, perché se la pena è dura è certa. Conseguentemente, i criminali devono stare in galera.

3. Attuazione del Decreto Sicurezza convertito in legge che prevede: più tutele per chi ci difende (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Militari delle Forze Armate con funzioni di Agenti di Polizia e Polizie municipali o locali); più Sicurezza per i cittadini italiani; meno impunità per chi delinque.

4. Contrasto durissimo allo spaccio della droga (piaga della nostra società) ed agli spacciatori che non possono essere oggetto solo di sanzioni amministrative ma sopratutto di condanne penali (si pensi a quello che accade quotidianamente nelle nostre amate colline delle Cerbaie, zona con grandi potenzialità paesaggistiche e naturalistiche). Nel 2022, per la situazione delle Cerbaie avevamo chiesto l’impiego di Militari dell’Operazione STRADE SICURE con funzioni di Agenti di Polizia ed è una vergogna, l’insicurezza in cui vivono quotidianamente gli abitanti delle Cerbaie. Purtroppo la piaga della droga ha investito anche molte strade e piazze di Fucecchio tra cui la zona intorno a piazza XX Settembre e anche in piazza Montanelli c'è lo spaccio.

5. Installazione in determinati punti dove sia difficile avere una presenza costante delle Forze di Polizia, di impianti di videosorveglianza tecnologicamente all'avanguardia che naturalmente non possono sostituire il lavoro dei tutori dell'Ordine pubblico sul territorio ma possono dare un supporto concreto.

6. Realizzazione di un CPR (Centro per il Rimpatrio) in Toscana, ovvero un centro di detenzione per immigrati irregolari autori di crimini ed in attesa di essere rimpatriati.

7. Aumento degli organici della Polizia municipale e realizzazione della Tenenza dei Carabinieri come più volte da noi sollecitato. Tenenza che permetterebbe di avere un contingente di Carabinieri dedicato solo al territorio del Comune di Fucecchio.

8. Per quanto riguarda la progettazione e lo sviluppo delle REMS (Residenze per l'esecuzione delle misure di Sicurezza) che hanno sostituito dal 2015 gli OPG (Ospedali psichiatrici giudiziari), in Toscana ve ne sono 2, una più grande a Volterra in provincia di Pisa ed una più piccola a Empoli (FI) al Pozzale. Tali strutture, esclusivamente sanitarie, hanno sostituito dal 2015 gli OPG nell'internamento di soggetti socialmente pericolosi ma parzialmente o totalmente non imputabili perché parzialmente o totalmente infermi di mente (vedasi art. 88 del C.P.). Questi edifici per essere idonei ad ospitare soggetti psichiatrici socialmente pericolosi, dovrebbero essere dotati di contingenti di Polizia Penitenziaria e per questo la Regione Toscana dovrà aprire un'interlocuzione con il Governo Nazionale.