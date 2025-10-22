Montopoli, bando per la partecipazione di 5 giovani al progetto 'Youth4Europe'

Il Comune di Montopoli ha pubblicato un bando per la partecipazione di 5 giovani al progetto di gemellaggio “Youth4Europe – Giovani per l'Europa” promosso tra i Comuni di Montopoli in Val d'Arno e Valbonne-Sophia Antipolis. Il Comune di Montopoli in Val d’Arno, in collaborazione con AICCRE Toscana e con il Comune gemellato di Valbonne Sophia Antipolis (Francia), ha indetto una selezione per individuare 5 giovani residenti nel Comune di Montopoli in Val d’Arno che parteciperanno al percorso di cittadinanza europea previsto per gli anni 2025–2026.

Possono presentare domanda i giovani residenti nel Comune di Montopoli in Val d’Arno (PI) di età compresa tra i 18 e i 23 anni (alla data di presentazione della domanda) che siano motivati a prendere parte ad attività di formazione sui temi della cittadinanza europea, della sostenibilità e della partecipazione giovanile. I candidati selezionati parteciperanno a due incontri/workshop online (dicembre 2025) dedicati ad Agenda 2030, Unione Europea, opportunità per i giovani. E saranno chiamati all'elaborazione di proposte concrete su temi legati alla cittadinanza europea, alla sostenibilità e alla partecipazione giovanile garantendo la redazione di un documento di buone pratiche, che raccoglierà le idee e le azioni sviluppate dai partecipanti.

Tale elaborato avrà l’obiettivo di proporre iniziative innovative, replicabili e di impatto positivo per le comunità locali. Parteciperanno inoltre al viaggio a Valbonne Sophia-Antipolis (Francia) con soggiorno in famiglia (15–16 agosto 2026). I candidati selezionati dovranno garantire l’accoglienza e l’ospitalità in famiglia dei corrispondenti francesi a Montopoli in occasione della Festa Medievale (12–13 settembre 2026), mentre l e spese organizzative e di viaggio saranno cofinanziate dal Comune di Montopoli e da AICCRE Toscana.

Nell’ambito delle attività previste dal progetto, i giovani partecipanti italiani e francesi lavoreranno congiuntamente, sia nei workshop online sia durante gli incontri in presenza, all’elaborazione di proposte concrete su temi legati alla cittadinanza europea, alla sostenibilità e alla partecipazione giovanile. Le proposte prodotte confluiranno in un documento di buone pratiche, che raccoglierà le idee e le azioni sviluppate dai partecipanti. Tali elaborati avranno l’obiettivo di proporre iniziative innovative, replicabili e di impatto positivo per le comunità locali.

Durante l’ospitalità conclusiva a Montopoli in Val d’Arno (settembre 2026), in occasione della Festa Medievale, i giovani presenteranno pubblicamente le proprie proposte davanti alle due Amministrazioni comunali, ad AICCRE Toscana e alle associazioni del territorio. Una giuria apposita ( composta da un rappresentante AICCRE Regionale o suo delegato, membri politici e tecnici delle due Amministrazioni Comunali, membri delle locali associazioni) valuterà i lavori secondo criteri di innovazione, fattibilità, impatto territoriale e valore europeo. Le idee migliori saranno premiate con attestati ufficiali di riconoscimento e potranno essere inserite, previa valutazione delle Amministrazioni coinvolte, nella programmazione delle attività comunali. Le domande, redatte sull’apposito modulo disponibile sul sito istituzionale del Comune, dovranno essere presentate entro le ore 13:00 del 24 ottobre 2025 al Protocollo comunale, in formato cartaceo o tramite posta elettronica certificata.

A questo link il bando e la domanda di partecipazione https://www.comune.montopoli.pi.it/notizie/Progetto-di-gemellaggio-Youth4Europe---Giovani-per-l-Europa.html

Fonte: Comune di Montopoli in val d'Arno - Ufficio Stampa