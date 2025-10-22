Morì investito da un'auto pirata, chiesti gli arresti domiciliari per l'uomo alla guida

Chiesti gli arresti domiciliari dalla procura di Arezzo per l'uomo che, il 29 settembre scorso, era alla guida dell'auto che ha investito e ucciso un 60enne mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali insieme al suo cane a Terontola, nel comune di Cortona.

L'uomo, un 40enne, dopo l'impatto non si fermò a prestare soccorso. Secondo quanto emerso stava guidando senza patente, revocata per precedenti alla guida sotto l'effetto di droghe. Il pedone e il cane morirono entrambi sul colpo. Dopo la fuga i carabinieri di Cortona hanno identificato e individuato il conducente dell'auto pirata, denunciandolo per omicidio stradale e omissione di soccorso. Nella giornata di oggi era previsto l'interrogatorio di garanzia davanti al gip, rinviato a venerdì.

