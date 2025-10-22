Nuovi corsi in partenza alla biblioteca di Certaldo

Grazie al bando "Giovani e adulti in-formati" vinto in collaborazione con la Rete REA.NET, partono nuovi corsi nell'ambito del progetto Realizza il futuro.
Tra i corsi in partenza:
-CAA – Comunicazione Aumentativa Alternativa: per comunicare con persone con autismo
-Uso pratico e sicuro delle tecnologie: SPID, CIE, email, App utili
-Lingua inglese e lingua CAA
-Consumo consapevole e cambiamento climatico
-Benessere psicofisico e cura della persona
I corsi sono suddivisi in moduli trimestrali, su un percorso biennale. Tutti i corsi sono gratuiti.
? Nella sala consiliare del Comune di Certaldo e presso la Biblioteca B. Ciari
È la Comunicazione Aumentativa Alternativa, un metodo inclusivo e potente che permette di comunicare con persone autistiche o con difficoltà comunicative.
Un'occasione preziosa per acquisire nuove competenze e vivere un’esperienza formativa davvero significativa!
Tutti i corsi sono gratuiti e rivolti ad adulti, con una struttura modulare organizzata in capitoli trimestrali per un totale di due anni di formazione.
L’obiettivo è promuovere il benessere personale, l’autonomia e sicurezza digitale, la consapevolezza ambientale e il coinvolgimento attivo nella società.
Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa
