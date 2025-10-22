Nuovi corsi in partenza alla biblioteca di Certaldo

Cultura Certaldo
Grazie al bando "Giovani e adulti in-formati" vinto in collaborazione con la Rete REA.NET, partono nuovi corsi nell'ambito del progetto Realizza il futuro.

Tra i corsi in partenza:

-CAA – Comunicazione Aumentativa Alternativa: per comunicare con persone con autismo

-Uso pratico e sicuro delle tecnologie: SPID, CIE, email, App utili

-Lingua inglese e lingua CAA

-Consumo consapevole e cambiamento climatico

-Benessere psicofisico e cura della persona

I corsi sono suddivisi in moduli trimestrali, su un percorso biennale. Tutti i corsi sono gratuiti.

    ? Nella sala consiliare del Comune di Certaldo e presso la Biblioteca B. Ciari

È la Comunicazione Aumentativa Alternativa, un metodo inclusivo e potente che permette di comunicare con persone autistiche o con difficoltà comunicative.

Un'occasione preziosa per acquisire nuove competenze e vivere un’esperienza formativa davvero significativa!

Tutti i corsi sono gratuiti e rivolti ad adulti, con una struttura modulare organizzata in capitoli trimestrali per un totale di due anni di formazione.

L’obiettivo è promuovere il benessere personale, l’autonomia e sicurezza digitale, la consapevolezza ambientale e il coinvolgimento attivo nella società.

 

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa

