Occupazione Virgilio, la Cgil su educatrici: "Cooperativa deve pagare regolarmente stipendi"

(foto gonews.it)

"In merito alla situazione degli educatori ed educatrici in appalto, la FP CGIL ha già provveduto a comunicare alla cooperativa che le eventuali carenze orarie dovute all’occupazione in corso non possono prevedere una mancanza di retribuzione. L’occupazione degli istituti scolastici non solleva infatti l’Azienda dagli obblighi contrattuali verso i dipendenti e chiederemo quindi il pagamento regolare dello stipendio", così in una nota la CGIL Empolese-Valdelsa e la FLC-CGIL Firenze in merito alla situazione delle educatrici in servizio presso il Virgilio di Empoli che, a seguito dell'occupazione dell'istituto, hanno segnalato i disagi della propria condizione lavorativa: qualunque interruzione della didattica, che sia un'occupazione, un'assemblea o un'allerta meteo, le ore perse non vengono pagate (qui l'approfondimento e la denuncia delle educatrici)

 

