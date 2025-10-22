Ottobre Rosa al MMAB: incontro speciale col musicoterapeuta Francesco Bianconi

Il Comune di Montelupo Fiorentino aderisce anche quest’anno alle iniziative di Ottobre Rosa, il mese dedicato alla prevenzione e alla sensibilizzazione sul tumore al seno. L’obiettivo è promuovere la cultura della cura di sé, del benessere e dell’ascolto – valori che si intrecciano con molte delle attività promosse sul territorio.

In questo contesto, sabato 25 ottobre alle ore 17.00, il MMAB – Montelupo Museo Archivio Biblioteca ospita un incontro speciale condotto da Francesca Bianconi, musicista e musicoterapeuta, dal titolo “Il potere rigenerativo della musica”.

Un’esperienza di musicoterapia aperta a tutti, per riscoprire la creatività, l’ascolto e il benessere interiore. Voce, strumenti e movimento diventeranno strumenti di espressione e relazione, in un momento di condivisione capace di stimolare pensieri positivi e favorire l’equilibrio personale.

L’incontro rappresenta un’occasione per prendersi cura di sé attraverso il suono, nell’ambito di un mese dedicato alla consapevolezza, alla prevenzione e alla forza delle donne.

«L'ottobre rosa è un'iniziativa collettiva, un 'alleanza tra società civile e istituzioni, insieme per diffondere il messaggio che la prevenzione è l'arma più potente contro il tumore al seno. Un tema di grande importanza, da non sottovalutare, visto che 1 donna su 8 riceve una diagnosi di tumore nell' arco della sua vita. Ma se questo oggi fa meno paura è grazie alle campagne di informazione, alla prevenzione primaria e secondaria che permette di arrivare in tempi utili», sottolinea l’assessora alle Pari Opportunità e al sociale, Stefania Fontanelli.

MMAB – Piazza Vittorio Veneto 11, Montelupo Fiorentino
Sabato 25 ottobre – ore 17.00
Partecipazione gratuita

Per informazioni è possibile contattare il numero 0571 917653 oppure scrivere alla mail biblioteca@comune.montelupo-fiorentino.fi.it.

A seguire “Cibo, vino e chiacchiere”, il bar del MMAB organizza un apericena il cui costo sarà in parte devoluto ad Astro.

