Ricette vegane ma anche vini e film: la presentazione del libro di tre autori empolesi

Trentasei piatti di origine vegetale, tre per ogni mese dell’anno suddivisi per stagione, abbinati a vini, storie e film. Ogni pagina è un racconto dalla terra, alla tavola al cinema nel libro "Ricette vegane, la cucina che unisce" scritto a sei mani da Enrico Roccato, Maura Alfaroli e Mario Mancini. Gli autori empolesi dopo una serie di presentazioni sul territorio, anche in onda su Radio Lady 97.7, illustreranno il volume (edito da goWare) sabato 25 ottobre alle 18.15 nella sala soci Coop al Centro*Empoli, in via Raffaello Sanzio.

"Un libro perfetto per chi desidera introdurre un pasto 100% vegetale, almeno una volta al mese, o meglio due, senza rinunciare al gusto, al piacere della tavola e alla curiosità" si legge nella presentazione. "Ricette semplici e naturali con verdure dell’orto e ingredienti disponibili in qualsiasi supermercato". Un viaggio tra sapori sostenibili e cultura cinematografica messo nero su bianco da Roccato, già dirigente sanitario, da sempre impegnato nell’alimentazione e segretario condotta Slow Food Empolese Valdelsa, Alfaroli presidente della condotta Slow Food Empolese Valdelsa e Mancini, co-fondatore di goWare e MYmovies.

"Mangiare bene è il primo messaggio che lancia questo libro - spiega Roccato, che ha curato la selezione di vini - sono tutte materie prime vegetali, del territorio. Si tutela anche il messaggio di Slow Food, sul cibo 'buono, pulito e giusto'". E il veganesimo, secondo l’autore, "è qualcosa che cerca di parlare un linguaggio diverso, che comunica attenzione ai prodotti naturali, di vicinanza. Tutto ciò che possiamo trovare nella ricca produzione locale".

Enrico Roccato con il libro "Ricette vegane" (foto gonews.it)

"Le ricette sono molto semplici, le chiamerei naturali più che vegane, non c’è niente di estremamente elaborato" ha spiegato Mancini a Radio Lady, vegano, autore delle storie e curatore dei film consigliati. "Non vogliamo convertire nessuno al veganesimo, è un approccio molto soft" aggiunge, "il libro va a suggerire un’alimentazione che può intervallare quella ordinaria". Ed è frutto dell'idea di tre amici: "Quando vengo invitato a cena c’è sempre imbarazzo. Tutti si chiedono, e ora che si fa da mangiare? Questo ci ha fatto pensare di fare qualcosa che non fossero ricette vegane con ingredienti difficili da trovare".

Ad eseguire le ricette ci ha pensato la cuoca e gastronoma Alfaroli: "Alcune sono ricette della nostra tradizione che sono naturalmente vegane, come il castagnaccio, la farinata di cavolo nero, la pappa al pomodoro, la Ribollita. Per il resto sono ideate da me. Tendenzialmente parto sempre dalle cose che ho nell’orto, quindi le ricette sono in base ai prodotti stagionali, con ingredienti che si possono reperire tranquillamente. Oltre a essere vegani i piatti rispecchiano un tipo di alimentazione sana, naturale, senza cibi processati".

E ad ognuno fa eco un calice di vino: "Abbiamo cercato di trovare proposte interessanti da questo punto di vista" aggiunge Roccato, "oltre alle storie collegate". Perché a tavola, aggiunge Mancini, "si parla, ci si racconta. La cucina che unisce non è solo consumare un pasto, è anche intrattenersi". E per ogni ricetta "c’è un filo rosso che la lega a una storia e a cinque film. Perché dopo cena, spesso, si guardano i film insieme". "Un libro semplice ma che riesce a raggiungere il risultato del piacere di sperimentare le ricette" commenta Roccato. Tra queste, non mancano i dolci vegani: e proprio un assaggio della torta di fagioli al cioccolato, spiegata nel libro, sarà offerto accompagnato da un vino al termine della presentazione al centro commerciale, introdotta dal giornalista Emilio Chiorazzo con le letture di alcuni estratti di Emanuele Taddei. "Ricette vegane, la cucina che unisce" è disponibile online e nelle librerie di Empoli.

