Steven Shpendi a Incontro Azzurro: "Non mollo mai, vorrei arrivare in doppia cifra"

Dopo le ottime prestazioni nelle ultime due partite di campionato, in particolare contro il Venezia, dove ha firmato il gol del pareggio, Steven Shpendi sale a quota 4 reti nelle prime otto giornate della stagione. Confermato come punto fermo dell’Empoli sotto la nuova guida di Mister Dionisi, Shpendi è stato protagonista a Incontro Azzurro su Radio Lady. Intervistato da Alessandro Marmugi e Niccolò Pistolesi, il bomber ha raccontato curiosità sulla sua carriera e sulle esperienze in campo: dal legame con il gemello Cristian, alle sue caratteristiche tecniche, fino agli obiettivi stagionali e quelli futuri.

