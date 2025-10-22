Steven Shpendi a Incontro Azzurro: "Non mollo mai, vorrei arrivare in doppia cifra"

Shpendi racconta la sua stagione e gli obiettivi con l’Empoli

Dopo le ottime prestazioni nelle ultime due partite di campionato, in particolare contro il Venezia, dove ha firmato il gol del pareggio, Steven Shpendi sale a quota 4 reti nelle prime otto giornate della stagione. Confermato come punto fermo dell’Empoli sotto la nuova guida di Mister Dionisi, Shpendi è stato protagonista a Incontro Azzurro su Radio Lady. Intervistato da Alessandro Marmugi e Niccolò Pistolesi, il bomber ha raccontato curiosità sulla sua carriera e sulle esperienze in campo: dal legame con il gemello Cristian, alle sue caratteristiche tecniche, fino agli obiettivi stagionali e quelli futuri.

Recupera qui l'intervista su Radio Lady

