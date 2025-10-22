Stop di tre mesi alle trasferte per tifosi di Pisa e Verona dopo gli scontri

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha disposto lo stop alle trasferte per i tifosi di Pisa e Verona per i prossimi tre mesi, a seguito degli scontri avvenuti lo scorso 18 ottobre a Pisa, prima della partita tra le due squadre. Il provvedimento entrerà in vigore già dal 24 ottobre, in occasione della trasferta del Pisa a San Siro contro il Milan.

Sabato scorso, intorno alle 11.30, circa 200 ultras veronesi, giunti senza scorta, sono venuti a contatto con alcune decine di tifosi pisani, dando origine a violenti tafferugli sedati solo dall’intervento della polizia, che ha fatto uso di lacrimogeni. Cinque tifosi gialloblu sono finiti agli arresti domiciliari con formula dell’arresto differito.

Durante gli scontri le forze dell’ordine hanno sequestrato coltelli, mazze, aste di bandiera con cemento, passamontagna e altri oggetti contundenti. La Digos di Pisa ha trasmesso una relazione dettagliata all’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, che ha sospeso il giudizio in attesa del pronunciamento del ministro.

Oltre 4.000 tifosi pisani hanno già acquistato il biglietto per la gara contro il Milan.

