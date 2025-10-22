SuperEnalotto: un 5 da 18mila euro a San Miniato

Attualità San Miniato
Il SuperEnalotto sorride alla Toscana. Nell’estrazione di martedì 21 ottobre, come riporta Agipronews, centrato un "5" da 18.577,76 euro a San Miniato, in provincia di Pistoia, presso il Tabacchi Edicola in via Buonaparte, 11.

L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma giovedì 23 ottobre, sale a 67,9 milioni di euro.

Notizie correlate

San Miniato
Attualità
21 Ottobre 2025

"Uno scrittore ritrovato": San Miniato celebra Dante Giampieri

Domenica 19 ottobre 2025 alle Logge Lotti di San Miniato, organizzata da Associazione 'Moti Carbonari', Orcio d’Oro, Fondazione Casa Lotti, Biblioteca Comunale e Rivista Erba d’Arno, si è tenuta un'iniziativa [...]

San Miniato
Cronaca
21 Ottobre 2025

Pioggia, due incidenti e disagi in Fi-Pi-Li: oltre 3km di coda a San Miniato verso Firenze, 5km a Cascina

Mattinata complicata per gli automobilisti in Fi-Pi-Li in entrambe le direzioni, anche a causa dell'ondata di maltempo che ha congestionato al viabilità lungo la strada. Un incidente, intorno alle ore [...]

San Miniato
Attualità
21 Ottobre 2025

Al via la nuova stagione teatrale del Quaranthana

Al via la nuova stagione teatrale del Quaranthana 2025-26, Teatro Comunale di San Miniato con appuntamenti da non perdere. Il Quaranthana è un luogo dove riflettere e condividere idee, uno [...]



Tutte le notizie di San Miniato

