SuperEnalotto: un 5 da 18mila euro a San Miniato

Il SuperEnalotto sorride alla Toscana. Nell’estrazione di martedì 21 ottobre, come riporta Agipronews, centrato un "5" da 18.577,76 euro a San Miniato, in provincia di Pistoia, presso il Tabacchi Edicola in via Buonaparte, 11.
L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma giovedì 23 ottobre, sale a 67,9 milioni di euro.
21 Ottobre 2025
