Unicoop Firenze crea un bosco didattico alla scuola Don Milani di San Miniato

Per fare il futuro ci vuole un albero: prende il via, per il quinto anno, il progetto dei boschi didattici realizzati da Unicoop Firenze nell'ambito delle proposte educative 2025/2026 per le scuole toscane. Il progetto ha fatto tappa questa mattina presso la scuola primaria Don Milani di San Miniato, con la piantagione del bosco didattico di circa 30 piante messe a dimora nel giardino dell'istituto: all’iniziativa di questa mattina erano presenti i bambini e gli insegnanti della scuola primaria, Simone Giglioli e Matteo Squicciarini, Sindaco e Assessore all’Istruzione del Comune di San Miniato, Matthew Bonvicini, vicepreside dell'Istituto Comprensivo Sacchetti di San Miniato, e Angela Bagagli, presidente della sezione soci Coop Valdarno Inferiore.

Dedicate tematiche attuali ed urgenti come ambiente, solidarietà, cultura e benessere, le proposte educative Unicoop Firenze propongono anche quest’anno il progetto dei boschi didattici realizzati nelle scuole toscane, in collaborazione con il Comune e la locale sezione soci Coop, per trasformare l’area verde intorno alla scuola in un laboratorio di biodiversità: dopo la piantagione di questa mattina, il percorso vedrà interagire i bambini della scuola con il bosco, con l'obiettivo di sviluppare una sensibilità sul tema ambientale e di accompagnare la crescita con attività didattiche e ricreative sviluppate dentro questo nuovo spazio verde. Terminato il percorso didattico, il bosco resterà come patrimonio comune della scuola, per chi la sta frequentando e per chi la frequenterà.

Le dichiarazioni

Simone Giglioli, Sindaco del Comune di San Miniato

«Un albero piantato oggi è un messaggio di fiducia nel domani. Questo progetto rappresenta un investimento concreto sul futuro dei nostri bambini e delle nostre bambine, sulla qualità dell’ambiente e sul valore della comunità scolastica. Un bosco all'interno della scuola significa anche offrire ai più piccoli un’occasione educativa unica: imparare dalla natura e con la natura, sviluppando consapevolezza e senso di responsabilità verso l’ambiente che li circonda».

Andrea Fubini, dirigente dell’Istituto Comprensivo Franco Sacchetti di San Miniato

«L’educazione all’aperto rappresenta per il nostro istituto un pilastro fondamentale del percorso formativo: crediamo che il contatto diretto con la natura aiuti i bambini a sviluppare curiosità, autonomia e senso di responsabilità verso l’ambiente. Il bosco didattico diventa una vera e propria aula verde, dove apprendere non solo conoscenze, ma anche comportamenti e valori legati alla sostenibilità, alla cooperazione e al rispetto reciproco. Sono contento di rinnovare la nostra collaborazione con Unicoop Firenze che ringrazio per rendere possibile questa importante opportunità educativa: grazie al loro impegno e alla collaborazione con il Comune e la sezione soci Coop, possiamo offrire ai nostri alunni un’esperienza che unisce la crescita personale al rispetto per la natura e per la comunità».

Tommaso Perrulli, responsabile proposte educative Unicoop Firenze

«Per il quinto anno diamo il via al progetto dei boschi didattici che, in questo anno scolastico, vedrà sorgere in dieci scuole toscane nuove aree verdi, preziose riserve di biodiversità che arricchiscono la singola scuola e tutta la comunità. Grazie un modello molto efficace di co-progettazione con le scuole, le pubbliche amministrazioni e le nostre sezioni soci, al quinto anno di progetto contiamo un totale di 68 boschi didattici che hanno valorizzato gli spazi scolastici all'aperto e coinvolto alunne e alunni in attività sensoriali, di ricerca, e riflessione sul tema ambientale. In ogni bosco didattico mette radici una nuova comunità di alberi e, intorno a questi, una nuova comunità di persone: partecipare a questo percorso significa mettere i semi di nuove relazioni, fra le piante, fra le persone e fra i più giovani e la natura, con l’auspicio che questa esperienza lasci un segno nella loro vita da adulti».

Angela Bagagli, presidente della sezione soci Coop Valdarno Inferiore

«Siamo molto felici di veder sorgere un nuovo bosco didattico nella scuola Don Milani di San Miniato insieme agli alunni e agli insegnanti abbiamo inaugurato questa nuova zona verde che, giorno dopo giorno, crescerà con i ragazzi, accompagnandoli nel loro percorso scolastico. Durante la mattinata abbiamo visto l'entusiasmo e la curiosità degli alunni, pronti a prendersi cura di questo nuovo “compagno di giochi”. Come sezione soci siamo pronti ad accompagnare questo percorso grazie al quale i più piccoli potranno toccare con mano il tema ambientale, in un momento in cui la crisi climatica è la vera emergenza. Ringraziamo l’Istituto Comprensivo e il Comune con cui collaboriamo per portare sul territorio i temi dell'educazione ambientale».

Fonte: Unicoop Firenze - Ufficio stampa