Addio a Mario Cupelli, una vita tra agricoltura, sport e politica: i ricordi da San Miniato

San Miniato in lutto per la scomparsa di Mario Cupelli, 87 anni, conosciuto in tutto il territorio per la sua azienda agricola portata avanti con la famiglia da decenni, ma anche per l'impegno coltivato nelle sue passioni dallo sport, in particolare il ciclismo, alla politica. Sono molti in queste ore a ricordare Cupelli, marchigiano d'origine, sanminiatese d'adozione.

"Mario ha sempre fatto l'agricoltore, con la famiglia e i suoi numerosi fratelli, arrivati da Amandola, nelle Marche, negli anni '50", scrive il sindaco Simone Giglioli nel suo messaggio di cordoglio, ricordando la personale amicizia con Cupelli. "Mario è stato anche un militante del Partito Comunista e poi dei partiti della sinistra che sono venuti successivamente. Ricordo il fratello Armando, che fu assessore del nostro Comune. Alla moglie Emilia, ai figli, Francesca, Marina e Marco, alle nipoti Giulia e Elena, oggi nostra assessore allo Sport e Pari Opportunità, vanno le mie sentite condoglianze e quelle della nostra Città".

La stessa assessora Elena Maggiorelli ricorda il nonno Mario in una lettera a cuore aperto affidata ai social: "Con lui se ne va una parte di me, una colonna portante della mia vita. Sei stato un esempio, una guida costante in questi ventidue anni, con i tuoi principi forti e i tuoi valori autentici. Caro nonno, continuerò a camminare con i tuoi insegnamenti nel cuore: l’amore verso l’altro, la generosità, la dedizione al lavoro e il rispetto per tutti". E ancora, tra i ricordi impressi nelle foto pubblicate, continuano le parole commosse: "Non ti ringrazierò mai abbastanza per tutto ciò che mi hai trasmesso. Sono profondamente grata alla vita per averti avuto accanto. Sei stato un punto di riferimento per questa comunità, con le tue grandi passioni: l’agricoltura, la politica e il ciclismo. Le hai vissute con dedizione, forza e una purezza rara".

A pubblicare sempre tramite social un ricordo è anche Delio Fiordispina, fino al 2020 direttore della residenza per anziani "Villa Serena" di Montaione e di quella di San Miniato "Del Campana Guazzesi", per molti anni amministratore comunale a San Miniato, già presidente della Fondazione San Miniato Promozione, autore di vari libri di storia locale. "Ci ha lasciato Mario Cupelli. Un marchigiano che arrivò nella zona a fine anni '50 e che ha creato, con i fratelli, l'azienda Cupelli, una delle più importanti in agricoltura e nel tabacco che ha fatto la nostra storia. Mario, come amava definirsi, era l' ultimo vero agricoltore locale" scrive Fiordispina. "Una vita passata nei campi a coltivare con sapienza di tutto. Con grandissima saggezza parlava con tutti dall'alto della sua ineguagliabile esperienza. Una persona di cuore, tutta d'un pezzo e con grandi valori dentro! Con lui ho condiviso le idee politiche, la passione per quello che ci circondava e anche l'amore per il ciclismo. Se ne va un amico, una persona vera, ironica e disponibile di quelle che non se ne trovano più".

