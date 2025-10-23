Pubblicato il bando per l'affidamento degli orti sociali a Ponzano

Torna il bando pubblico per la gestione del ‘Complesso di orti sociali’ in località Ponzano. In questi giorni è stato pubblicato l’avviso per poter partecipare che riguarda un nuovo affidamento in regime di concessione, a titolo gratuito.

Il Complesso di orti sociali si trova nell’area verde denominata Verde Ponzano, suddiviso in 20 appezzamenti di circa mq.40 cadauno in via Magellano a Empoli.

Gli interessati possono presentare la domanda di partecipazione entro e non oltre il giorno 12 novembre 2025 alle 12.

Tutte le informazioni e la documentazione amministrativa necessaria sono consultabili link https://www.comune.empoli.fi.it/Novita/Avvisi/Avviso-pubblico-per-affidamento-in-regime-di-concessione-a-titolo-gratuito-del-complesso-di-orti-sociali-in-localita-Ponzano

La domanda dovrà essere consegnata all'ufficio protocollo del Comune (negli orari di apertura, consultabili sul sito internet del comune) o inviato tramite Pec all’indirizzo comune.empoli@postacert.toscana.it

Il vicesindaco con delega alle politiche sociali del Comune di Empoli si ritiene soddisfatto perché questo è un progetto in continuità con “Centomila orti in Toscana” e ha una valenza sociale importante. Per quest’anno non saranno disponibili gli orti in via Carraia perché quella zona è interessata dai lavori per il raddoppio ferroviario Empoli Siena. A Ponzano però gli orti saranno una nuova occasione di socializzare con altri utenti perché lavorare e prendersi cura di un orto non vuol dire solo scavare la terra ma entrare anche in relazione con altre persone.

DESCRIZIONE GENERALE DEGLI ORTI – Si tratta di 20 orti di forma trapezoidale delle dimensioni di sei metri circa di base maggiore, di 4 metri circa di base minore, per 8 metri circa di lunghezza per complessivi 40 mq cadauno. Sono complessivamente su due semicerchi, recintati con rete in acciaio plastificata a maglia sciolta ed hanno ciascuno un cancello della larghezza di circa 1 metro in acciaio zincato.

Per accedere agli orti è presente una strada di accesso che permette di collegare ciascun orto alla strada di accesso su via Magellano. Gli orti hanno un impianto di irrigazione comune composto da un rubinetto per ciascun orto e un pozzo irriguo unico per tutti alimentato da una fornitura elettrica 220V 3 kW posta su via Magellano, con un impianto di autoclave necessario per il corretto funzionamento dell’impianto posto presso il locale comune.

È a servizio degli orti un locale a comune in legno necessario per riporre gli attrezzi con porta chiudibile a chiave ed una piccola finestra.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

Notizie correlate