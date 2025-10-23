Cena Slow Food a Borgo al Sole a San Miniato

Per il 5 novembre dalle 20.30 in via Cafaggio a Borgo Al Sole le Condotte Slow Food Empolese Valdelsa e San Miniato organizzano una cena dedicata a tre principali temi:

1 – Sostegno al progetto Slow Grains che ha come obiettivo la valorizzazione ed il consumo di grani antichi o cereali tradizionali, prodotti nel rispetto dell'ambiente, della biodiversità e delle tradizioni locali.

Slow Grains significa: uso di cereali tradizionali e locali; agricoltura sostenibile, coltivazioni con metodi a basso impatto ambientale; tutela della biodiversità; valorizzazione delle comunità agricole locali.

2 – Sostegno ai Mercati della Terra di Slow Food (ed in particolare al mercato della terra di San Miniato). Sono mercati contadini locali dove: i Produttori locali vendono direttamente i loro prodotti; si trovano alimenti di stagione, freschi, spesso biologici o coltivati con metodi sostenibili; si promuove un rapporto diretto e trasparente tra chi produce e chi consuma; si tutela la Biodiversità alimentare.

3 – Collaborazione con l'Associazione tartufai San Miniato, nata nel 1982 con lo scopo di tutelare e valorizzare il Tartufo bianco delle Colline Sanminiatesi.

Posti limitati. Prenotare entro sabato 1 novembre.