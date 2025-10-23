Con l'eroina in giro per Ponsacco, arrestato

Nella mattinata del 20 ottobre, i carabinieri di Ponsacco hanno arrestato in flagranza di reato un 32enne per spaccio di sostanze stupefacenti. L'arresto è avvenuto intorno alle 10, durante un servizio perlustrativo in via Peschiera a Ponsacco.

I carabinieri hanno controllato il 32enne, che è stato trovato in possesso di 18 dosi di eroina, per un peso complessivo di 14,33 grammi ed un trita erba contenente 0,51 grammi di marijuana.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire e sequestrare anche materiale ritenuto idoneo al confezionamento delle dosi. Tutte le sostanze stupefacenti e il materiale rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro.

