Con l'eroina in giro per Ponsacco, arrestato

Cronaca Ponsacco
Condividi su:
Leggi su mobile

Nella mattinata del 20 ottobre, i carabinieri di Ponsacco hanno arrestato in flagranza di reato un 32enne per spaccio di sostanze stupefacenti. L'arresto è avvenuto intorno alle 10, durante un servizio perlustrativo in via Peschiera a Ponsacco.

I carabinieri hanno controllato il 32enne, che è stato trovato in possesso di 18 dosi di eroina, per un peso complessivo di 14,33 grammi ed un trita erba contenente 0,51 grammi di marijuana.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire e sequestrare anche materiale ritenuto idoneo al confezionamento delle dosi. Tutte le sostanze stupefacenti e il materiale rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro.

Notizie correlate

San Miniato
Cronaca
21 Ottobre 2025

Pioggia, due incidenti e disagi in Fi-Pi-Li: oltre 3km di coda a San Miniato verso Firenze, 5km a Cascina

Mattinata complicata per gli automobilisti in Fi-Pi-Li in entrambe le direzioni, anche a causa dell'ondata di maltempo che ha congestionato al viabilità lungo la strada. Un incidente, intorno alle ore [...]

Ponsacco
Cronaca
19 Ottobre 2025

Sorpreso a spacciare hashish, in casa altra droga: arrestato 66enne a Ponsacco

Nella serata di domenica 13 ottobre, i carabinieri di Ponsacco hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino extracomunitario di 66 anni, sorpreso a spacciare sostanze stupefacenti. Durante un servizio [...]

Ponsacco
Cronaca
13 Ottobre 2025

Ponsacco piange Laura: il paese si era mobilitato per la lotta al tumore della concittadina

Il Comune di Ponsacco esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Laura Frangioni, 53 anni, venuta a mancare nelle scorse ore dopo una lunga e difficile battaglia che aveva visto [...]



Tutte le notizie di Ponsacco

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina