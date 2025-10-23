Dalle monete d’argento alla corte regia: Montelupo svela i segreti del suo passato

Montelupo Fiorentino riscopre il suo passato grazie a una nuova campagna di scavo condotta intorno alla chiesa dei Santi Quirico e Lucia. Le indagini, dirette dal professor Federico Cantini dell’Università di Pisa e promosse dal Comune di Montelupo Fiorentino, hanno portato alla luce elementi di grande interesse per comprendere come le comunità locali si siano riorganizzate sotto l’autorità regia dopo la caduta dell’Impero Romano.

Non si tratta di semplici reperti isolati, ma di una struttura complessa che testimonia l’esistenza di un sistema sociale, economico e politico già ben definito.

Una scoperta che riscrive la storia

Durante la campagna di scavo, archeologi, studenti e ricercatori hanno lavorato in stretta collaborazione con il Gruppo Archeologico di Montelupo Fiorentino e la cooperativa Ichnos, approfondendo le ricerche nell’area circostante la chiesa. Le indagini hanno portato alla luce resti che raccontano una storia articolata e ancora in gran parte da esplorare.

Tra i ritrovamenti più significativi figurano un basamento probabilmente destinato a un granaio, un ambiente ipogeo identificabile come cantina e tracce di edifici con differenti funzioni. Di particolare interesse anche alcune monete d’argento della seconda metà del X secolo e vari manufatti artigianali, indizi di un luogo centrale nel controllo delle risorse agricole e del territorio.

La corte regia di San Quirico

Uno degli aspetti più affascinanti emersi durante la campagna è la presenza di quella che gli studiosi identificano come la corte regia di San Quirico: un complesso altomedievale di grande importanza, che contribuisce a chiarire il ruolo politico e strategico assunto da Montelupo in quel periodo storico.

Per condividere presentare gli esiti della campagna di scavo con la cittadinanza, venerdì 24 ottobre 2025, alle ore 17:00, il Museo Archeologico di Montelupo ospiterà un incontro pubblico con il professor Cantini. L’appuntamento sarà un’occasione per approfondire i contesti, i reperti e le implicazioni delle scoperte, in un dialogo aperto con la comunità.

L’evento è gratuito e aperto a tutti, presso il Museo Archeologico di Montelupo Fiorentino, in via Santa Lucia 33.

Per informazioni: 339 4666461

Fonte: Ufficio stampa