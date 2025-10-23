Sanità, oltre 2mila partecipanti alla decima edizione di 'Forum Leopolda Salute' di Firenze

La decima edizione del Forum Leopolda Salute, organizzata da Koncept alla Stazione Leopolda di Firenze, ha riunito oltre 2 mila partecipanti in presenza e 10 mila online tra professionisti della sanità, rappresentanti istituzionali, accademici, studenti e cittadini interessati ai temi della salute pubblica. Due giornate dense di incontri, workshop e confronti dedicati al futuro del sistema sanitario nazionale e al ruolo della comunità scientifica, politica e sociale nel costruire un modello di sanità più efficiente, umano e sostenibile.

L’edizione 2025, intitolata “Il coraggio di correre”, ha invitato i partecipanti ad assumersi la responsabilità di agire e innovare insieme, in un momento in cui la sanità italiana è chiamata a rispondere a sfide cruciali: la carenza di personale, l’invecchiamento della popolazione, l’accesso alle cure, la transizione digitale e ambientale, la sostenibilità economica.

Tra i numerosi temi affrontati nei diversi panel: la medicina predittiva e personalizzata, l’uso dell’intelligenza artificiale a supporto dei professionisti e dei pazienti, l’evoluzione della sanità territoriale e dei grandi ospedali, le malattie rare, la ricerca e formazione medica, il ruolo delle donne nella sanità, la One Health come approccio integrato alla salute umana, animale e ambientale, e la partecipazione dei giovani come motore di rinnovamento del sistema.

“È stata una due giorni intensa, segnata dal coraggio di correre insieme – commenta Paolo Petralia, coordinatore della Community Ambassador della Sanità Italiana –. Abbiamo costruito comunità ancora una volta, condividendo esperienze, buone pratiche e prospettive. Oggi più che mai serve correre insieme, perché non c’è più tempo: il nostro sistema sanitario ha bisogno di cure robuste, di innovazione equa e sostenibile, e della capacità di usare al meglio le risorse disponibili”.

Petralia ha ricordato che il Forum non si esaurisce nei due giorni di lavori, ma è parte di un percorso continuo di costruzione condivisa: “I tavoli di lavoro e le esperienze emerse saranno capitalizzate per costruire il prossimo grande appuntamento: l’Open Meeting dei Grandi Ospedali, in programma il 27 e 28 maggio 2026 all’Ospedale Niguarda di Milano. Proseguiremo su questa traiettoria, certi che produrrà nuovi frutti per la sostenibilità del nostro sistema sanitario nazionale”.

Fonte: Ufficio stampa