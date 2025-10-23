Sanità, oltre 2mila partecipanti alla decima edizione di 'Forum Leopolda Salute' di Firenze

Esperti, rappresentanti istituzionali, accademici, professionisti e studenti si sono confrontati sui temi della sanità del futuro nella rassegna organizzata da Koncept
La decima edizione del Forum Leopolda Salute, organizzata da Koncept alla Stazione Leopolda di Firenze, ha riunito oltre 2 mila partecipanti in presenza e 10 mila online tra professionisti della sanità, rappresentanti istituzionali, accademici, studenti e cittadini interessati ai temi della salute pubblica. Due giornate dense di incontri, workshop e confronti dedicati al futuro del sistema sanitario nazionale e al ruolo della comunità scientifica, politica e sociale nel costruire un modello di sanità più efficiente, umano e sostenibile.
L’edizione 2025, intitolata “Il coraggio di correre”, ha invitato i partecipanti ad assumersi la responsabilità di agire e innovare insieme, in un momento in cui la sanità italiana è chiamata a rispondere a sfide cruciali: la carenza di personale, l’invecchiamento della popolazione, l’accesso alle cure, la transizione digitale e ambientale, la sostenibilità economica.
Tra i numerosi temi affrontati nei diversi panel: la medicina predittiva e personalizzata, l’uso dell’intelligenza artificiale a supporto dei professionisti e dei pazienti, l’evoluzione della sanità territoriale e dei grandi ospedali, le malattie rare, la ricerca e formazione medica, il ruolo delle donne nella sanità, la One Health come approccio integrato alla salute umana, animale e ambientale, e la partecipazione dei giovani come motore di rinnovamento del sistema.
“È stata una due giorni intensa, segnata dal coraggio di correre insieme – commenta Paolo Petralia, coordinatore della Community Ambassador della Sanità Italiana –. Abbiamo costruito comunità ancora una volta, condividendo esperienze, buone pratiche e prospettive. Oggi più che mai serve correre insieme, perché non c’è più tempo: il nostro sistema sanitario ha bisogno di cure robuste, di innovazione equa e sostenibile, e della capacità di usare al meglio le risorse disponibili”.
Petralia ha ricordato che il Forum non si esaurisce nei due giorni di lavori, ma è parte di un percorso continuo di costruzione condivisa: “I tavoli di lavoro e le esperienze emerse saranno capitalizzate per costruire il prossimo grande appuntamento: l’Open Meeting dei Grandi Ospedali, in programma il 27 e 28 maggio 2026 all’Ospedale Niguarda di Milano. Proseguiremo su questa traiettoria, certi che produrrà nuovi frutti per la sostenibilità del nostro sistema sanitario nazionale”.
Fonte: Ufficio stampa
<< Indietro