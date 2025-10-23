Nasce la fondazione per valorizzare il poeta Dino Campana

Per valorizzare una delle figure più significative della letteratura italiana del Novecento, quella del poeta marradese Dino Campana, nasce la Fondazione ‘Marradi Cultura - Dino Campana’.

L’approvazione dello statuto della costituenda Fondazione è avvenuta nell’ultima seduta della Giunta, secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 20 del 2008. La Regione, con la propria partecipazione, ha destinato 100 mila euro al fondo di dotazione e 30 mila euro per il fondo di gestione della Fondazione, a valere sull’annualità 2025. Per le annualità 2026 e 2027 sono stati invece previsti 50 mila euro quali oneri di gestione.

“Siamo orgogliosi – ha detto il presidente della Regione Eugenio Giani - di sostenere le attività culturali e il patrimonio storico artistico del comune di Marradi e di tutto il Mugello, con particolare riferimento alla figura e all’opera di Campana, uno dei più grandi poeti del Novecento italiano. La valorizzazione e la promozione delle eccellenze culturali in tutti i territori della Toscana diffusa resta una priorità per la Regione Toscana”.

Secondo il sindaco di Marradi Tommaso Triberti: “Nasce un soggetto decisivo, intitolato alla figura del grande poeta marradese, pensato a beneficio dell'intera attività culturale di Marradi e del Mugello, ovvero della cultura intesa come chiave di volta di una strategia di sostegno alla crescita di un intero territorio, e come imprescindibile volano per il rilancio anche delle aree interne. Una iniziativa lungimirante di cui ringraziamo la Regione Toscana, e in particolare il presidente Giani, che una volta di più ha dimostrato attenzione per i comuni della Toscana diffusa, e che si affianca, con reciproco vantaggio, al recente acquisto della casa marradese di Campana da parte dell'Unione dei Comuni del Mugello”.