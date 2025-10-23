Empoli, Feeling Nova dona al Centro Donna due 'reggiseni sospesi' postoperatori

Il Centro Donna di Empoli, punto di riferimento per i tumori femminili dell'ospedale San Giuseppe, ha ricevuto una donazione da Feeling Nova, il progetto sociale e la community che nascono con l’obiettivo di accompagnare le donne nel percorso di rinascita dopo un tumore o dopo un momento difficile della propria vita. Si tratta di due reggiseni postoperatori innovativi che la designer e fondatrice di Feeling Nova, Chiara Pasini, ha consegnato personalmente nei giorni scorsi a Francesca Martella, Coordinatore Centro Donna Empoli e Direttore di Oncologia Medica.

Sul sito web della community si parla degli speciali reggiseni e della loro realizzazione grazie alla collaborazione con una azienda di tessuti lombarda: “la vestibilità dei capi è studiata per adattarsi alle possibili conseguenze delle operazioni subite”. I reggiseni hanno l’apertura frontale per agevolare i movimenti e nelle coppe, tramite specifiche taschine interne, è possibile inserire protesi esterne. “Grazie alle persone che ci hanno sostenuto durante una iniziativa organizzata ad Empoli a supporto dell’associazione, abbiamo potuto portare avanti uno dei nostri progetti, quello del “Reggiseno Sospeso” - specifica Chiara Pasini fondatrice di Feeling Nova - e per me è un onore poter fare questa donazione proprio al Centro Donna dell’ospedale San Giuseppe di Empoli, perché la città mi ha accolta con amore e calore”.

“Il Centro Donna, ormai da alcuni anni sta cercando di espandere le proprie competenze e collaborazioni per supportare in modo innovativo e a tutto tondo le donne affette da tumore, in un’ottica proattiva di genere – precisa la dottoressa Francesca Martella - Chiara e i collaboratori di Feeling Nova ci hanno colpito per l’entusiasmo, la vitalità e la voglia di avvicinarsi alle Donne promuovendo una nuova cultura del corpo femminile: autentica, libera e inclusiva. Con il dottor Pier Giorgio Giannessi, vicedirettore della Struttura operativa complessa di Oncologia Medica del San Giuseppe, abbiamo pensato di far arrivare la donazione direttamente a donne, che il tumore l’hanno superato e che in questo momento stanno finendo i trattamenti, per supportarle nella loro rinascita”.

Alla donazione, insieme alle donne destinatarie del “Reggiseno Sospeso” e ai collaboratori di Feeling Nova, hanno partecipato Francesca Martella, quale Coordinatore del Centro Donna, Luis Sanchez, Direttore della Struttura operativa complessa Chirurgia Senologica di Azienda Toscana centro, Pier Giorgio Giannessi, Vicedirettore della Struttura operativa complessa di Oncologia Medica, e Francesca Bellini, Direttore del Presidio ospedaliero San Giuseppe, che ha sottolineato come sia “bello vedere il fermento e le novità che stanno arrivando al Centro Donna, perché le stesse hanno un impatto diretto sul benessere delle pazienti e questo non può che essere fortemente sostenuto da tutto l’ospedale”.

La consegna effettiva dei reggiseni è avvenuta durante il mese dedicato alla campagna di sensibilizzazione al tumore della mammella. “Abbiamo fatto questa scelta - sottolinea Francesca Martella - perché ci consente in modo tangibile di lanciare un messaggio preciso: ottobre rosa significa sostenere le campagne di screening e prevenzione del tumore al seno ma significa in realtà sostenere tutte le donne affette da tumore mammario, anche quando la malattia è avanzata, significa essere loro vicini con forza ricordando che oltre le cure specifiche vogliamo fornire attenzione per il loro vissuto, la loro quotidianità e il loro futuro. Si cerca di prevenire il più possibile e si cura meglio, lo si fa perché ogni donna possa vivere la propria Vita”.

