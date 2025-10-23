Empoli-Sampdoria, divieto di vendita dei biglietti ai tifosi genovesi

Attualità Empoli
foto di gonews.it

La misura adottata dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in vista della partita del 28 ottobre

In vista della partita di Serie B tra Empoli FC. e UC Sampdoria, in programma il 28 ottobre 2025 al 'Carlo Castellani', è stato disposto il divieto di vendita dei biglietti ai tifosi residenti nel territorio metropolitano di Genova.

Secondo quanto comunicato dalla Prefettura di Firenze, il provvedimento è stato deciso dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, riunitosi tra ieri, 22 ottobre, e oggi. La misura, adottata dalle Forze dell’ordine, mira a garantire la sicurezza durante l’incontro.

