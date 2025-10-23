'Enjoy Forum dell'Ospitalità': in programma la prima edizione dedicata al futuro del turismo in Valdelsa.

Attualità Certaldo
​Il mondo della ricettività in Valdelsa si prepara ad un evento di grande rilevanza: il primo Forum dell'Ospitalità è già in programma nei giorni 22 e 23 novembre nella suggestiva cornice di Certaldo Alto.

​L'iniziativa, organizzata dall'associazione Terra Di Valdelsa, che riunisce operatori del settore con l'obiettivo di sviluppare il turismo locale, si propone come momento di confronto fondamentale per gli operatori turistici del territorio.

Un'occasione unica per approfondire le dinamiche attuali e future dell'ospitalità del comprensorio. Durante i due giorni, nel cuore del castello di Certaldo, saranno presenti relatori e professionisti della ricettività, riconosciuti esperti ed operatori del settore dell'ospitalità che argomenteranno specifici argomenti chiave nell'ambito turistico.

​L'evento è concepito per offrire strumenti pratici, nuove visioni e spunti di riflessione su temi come le strategie di marketing, la sostenibilità, l'innovazione digitale e le nuove tendenze dell'accoglienza, elementi cruciali per il successo della destinazione Valdelsa.

​L'Associazione Terra di Valdelsa invita tutti gli operatori del settore, le istituzioni e gli interessati a partecipare a questa due giorni di formazione, networking e valorizzazione del potenziale turistico della Valdelsa.

Tutti i dettagli dei relatori e della programmazione degli interventi saranno presentati in occasione della conferenza stampa di presentazione dell'evento.

Fonte: Il direttivo Terra di Valdelsa

