Ensemble femminile d’archi de Il Contrappunto in concerto a Empoli

Ci sono musiciste che meritano di essere conosciute, ascoltate, apprezzate e restituite alla storia con dignità. Donne che hanno scritto pagine bellissime della musica, che hanno composto nonostante divieti o censure. A distanza di secoli, le rincontreremo di nuovo.

Il 25 ottobre alle 21, al Palazzo delle Esposizioni di Empoli, andrà in scena “Note di donne – Donne che hanno fatto la musica”, un concerto omaggio al coraggio di cinque compositrici che hanno fatto la storia della musica sfidando i pregiudizi del loro tempo. Donne di talento che attraverso la loro perseveranza hanno lasciato un segno nel mondo della composizione proprio negli anni in cui il ruolo della donna nell'arte era relegato ai margini.

L’iniziativa, a ingresso gratuito, è promossa dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Empoli nell’ambito del cartellone “Donne al Centro”, un mese di eventi dedicati alla sensibilizzazione sulle tematiche di genere e inserito nel contesto di Ottobre Rosa, periodo da sempre dedicato alla prevenzione e alla ricerca scientifica sulle malattie femminili.

“Donne al Centro- spiega l'assessora alle Pari Opportunità, Valentina Torrini - nasce per dare voce alle donne, anche a quelle non l'hanno mai avuta e che invece lo meritavano. Riflettere su cosa è stato è necessario per costruire un futuro più giusto. Grazie all'associazione Il Contrappunto per l'organizzazione della serata. Vi aspettiamo fin dalle 18,30 all’aperidonna a sostegno del Centro Aiuto donna Lilith. A seguire, il concerto”.

“Questa occasione culturale - dichiara Maria Cira D’Antuono, presidente Commissione Pari Opportunità - è un modo eccezionale per veicolare un messaggio di coraggio, tenacia e professionalità. Armonia nella musica così come nella vita e nel lavoro”.

Il concerto, aperto a tutti e a tutte, sarà un viaggio nella musica attraverso lo sguardo di cinque artiste virtuose vissute a cavallo tra il XIX e XX secolo, a lungo dimenticate o trascurate dalla storia ufficiale.

Sul palco, l’ensemble femminile d’archi de Il Contrappunto di Empoli, composto da dieci musiciste.

Una serata di musica e consapevolezza a ingresso gratuito. Un’occasione per ascoltare pagine musicali di rara bellezza e, insieme, riflettere sul rapporto tra arte e parità di genere.

Fonte: Ufficio stampa