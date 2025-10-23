Gianni Morandi arriva a Firenze al Nelson Mandela Forum con il tour ‘C’era un ragazzo 2026’

Gianni Morandi torna in tour con 'C’era un ragazzo - Gianni Morandi Story', in partenza ad aprile 2026, per celebrare i 60 anni dal celebre brano 'C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones'. Un tour da 10 tappe con una delle date in programma a Firenze, che ospiterà l'artista il 26 aprile 2026 al Nelson Mandela Forum.

Sul palco, Morandi ripercorrerà i grandi classici del suo repertorio, accompagnato da una superband diretta dal Maestro Luca Colombo, senza dimenticare i brani del suo ultimo progetto discografico 'EVVIVA!'.

I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 14 di venerdì 24 ottobre sui circuiti Ticketone e Ticketmaster. Radio Italia solomusicaitaliana è la radio ufficiale del tour.

Tutte le date del tour

Ad inaugurare il tour sarà l’appuntamento a Conegliano (15 aprile - Prealpi SanBiagio Arena), a cui seguiranno le date di Milano (17 aprile - Unipol Forum), Torino (19 aprile - Inalpi Arena), Roma (21 aprile - Palazzo dello Sport), Casalecchio di Reno (Bo) (24 aprile @ Unipol Arena), Firenze (26 aprile - Nelson Mandela Forum), Terni (28 aprile - Pala Terni), Montichiari (30 aprile @ PalaGeorge), Pesaro (2 maggio - Vitrifrigo Arena) e Padova (4 maggio - Kioene Arena).

