I Dragons frenano la corsa dell'Abc Solettificio Manetti

Prima battuta d’arresto stagionale per l’Abc Solettificio Manetti, che nel turno infrasettimanale cede il passo alla Pallacanestro Prato Dragons: 80-84 il finale al PalaBetti. Un’Abc che, dopo lo smalto iniziale, quando tocca anche il +16, si perde nella seconda parte di gara, calando d’intensità in difesa per poi commettere troppe disattenzioni nel punto a punto finale, lì dove tutto si decide.

“Partita dai due volti – commenta coach Riccardo Paludi -: bene il primo tempo, in cui abbiamo difeso e attaccato con abbastanza continuità, poi molta confusione in attacco e anche in difesa, dove non siamo riusciti a fermare gli attacchi di Prato. Adesso bagno di umiltà e testa a domenica, perché ci attende un’altra partita difficile a Firenze”.

Adesso tre giorni per rimettere a posto quello che non è andato: domenica 26 ottobre alle 18 palla a due sul campo del Cus Firenze.

LA CRONACA

Cinque punti di Manfredini inaugurano la sfida, mentre sponda Abc Mancini e Torrigiani aprono le danze castellane seguiti dall’ex di turno Berni che infila la tripla del sorpasso: 9-7 dopo quattro giri di cronometro. L’arresto e tiro di Corbinelli vale il primo tentativo di allungo castellano per il 19-10, e mentre la difesa gialloblu concede pochissimo agli ospiti, la penetrazione di Torrigiani mette la firma sulla doppia cifra di vantaggio: 23-10 al 9′. E’ poi la tripla di Smecca, a fil di sirena, a mandare tutti al primo riposo sul 24-12.

Si riparte con Landi e Berni che provano a scavare il solco per il +16, ma un mini parziale di Goretti e Staino tiene i Dragons in scia (30-21). In casa Abc sale così in cattedra Pedicone, che infila un parziale personale di 6-0 per il 36-21 al 14′. Gli ospiti, però, si affidano a Staino che dall’arco è una sentenza e riporta i lanieri a stretto contatto andando a suggellare un break di 5-15 che vale il 41-36. Sul finale, un ottimo assist di Lazzeri serve Mancini che prova a riaccendere la luce in casa Abc: 44-38 all’intervallo.

Al rientro dagli spogliatoi Prato ci crede e costringe coach Paludi a fermare il gioco sul 50-48, finché la tripla di Catalano concretizza la rimonta laniera per il sorpasso ospite al 27′ (54-55). Torrigiani e Mancini ristabiliscono il controllo castellano, poi Lazzeri da tre punti scrive 62-55 alla terza sirena.

Nell’ultimo quarto, mentre l’Abc perde il bandolo della matassa, sia in attacco che in difesa, i Dragons ci credono e riaprono tutto, con Pacini che infila il nuovo sorpasso e Smecca che prova ad allungare per il 69-73 a metà frazione. Corbinelli e Cantini impattano a quota 76, ma nel punto a punto finale vince la lucidità: e mentre Prato riesce a gestire i possessi decisivi, troppi banali errori condannano l’Abc.

ABC SOLETTIFICIO MANETTI – PALL. PRATO DRAGONS 80-84

Abc Solettificio Manetti: Lazzeri 8, Ticciati ne, Corbinelli 12, Talluri ne, Berni 7, Torrigiani 20, Marchetti ne, Cicilano ne, Landi 4, Cantini 3, Mancini 12, Pedicone 14. All. Paludi. Ass. Calvani, Chiarugi.

Pall. Prato Dragons: Manfredini 18, Marini 7, Catalano 9, Balducci 7, Staino 15, Marchesini ne, Plutino ne, Smecca 11, Goretti 6, Ndoye ne, Pacini 11. All. Banchelli. ASs. Daddioli, Papini.

Parziali: 24-12, 44-38 (20-26), 62-55 (18-17), 80-84 (18-29)

Arbitri: Liverani di Livorno, Filipovic di Siena