Due incidenti in Fi-Pi-Li a San Miniato e Santa Croce, ci sono feriti. Code in direzione Pisa

Cronaca San Miniato
Condividi su:
Leggi su mobile

Incidente nel primo pomeriggio di oggi sulla Fi-Pi-Li, all'altezza di San Miniato in direzione Pisa. Sul posto, poco dopo le 15, sono intervenuti i soccorsi inviati dal 118 con due ambulanze e un'automedica, gli operatori della società di manutenzione della superstrada e i vigili del fuoco. Da quanto si apprende un'auto, per cause in corso di accertamento, sarebbe andata a finire contro il guard rail nei pressi dell'uscita di San Miniato. Due le persone rimaste ferite, un uomo e una donna di 47 e 48 anni, trasportati in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe di Empoli.

Registrate ripercussioni alla viabilità: come segnala il portale regionale Muoversi in Toscana al momento, nel tratto tra Empoli e San Miniato, ci sono 3 chilometri di coda in direzione Pisa.

Qualche ora più tardi, intorno alle 18, un nuovo incidente si è verificato poco più avanti, tra Santa Croce sull'Arno e Montopoli in Val d'Arno sempre in direzione Pisa. Da quanto si apprende, in seguito a un tamponamento, una donna di 60 anni è rimasta ferita. Sul posto è intervenuta un'ambulanza inviata dal 118, che ha trasportato la donna in codice giallo al pronto soccorso di Empoli.

Notizie correlate

San Miniato
Cronaca
23 Ottobre 2025

Addio a Mario Cupelli, una vita tra agricoltura, sport e politica: i ricordi da San Miniato

San Miniato in lutto per la scomparsa di Mario Cupelli, 87 anni, conosciuto in tutto il territorio per la sua azienda agricola portata avanti con la famiglia da decenni, ma [...]

San Miniato
Cronaca
23 Ottobre 2025

È scomparso Ciro Marrazzo, volto noto del centro di San Miniato

San Miniato è in lutto per la scomparsa di Ciro Marrazzo, una figura molto conosciuta e apprezzata del centro storico. Se ne è andato sabato 18 ottobre, il funerale si [...]

San Miniato
Cronaca
21 Ottobre 2025

Pioggia, due incidenti e disagi in Fi-Pi-Li: oltre 3km di coda a San Miniato verso Firenze, 5km a Cascina

Mattinata complicata per gli automobilisti in Fi-Pi-Li in entrambe le direzioni, anche a causa dell'ondata di maltempo che ha congestionato al viabilità lungo la strada. Un incidente, intorno alle ore [...]



Tutte le notizie di San Miniato

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina