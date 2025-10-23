Due incidenti in Fi-Pi-Li a San Miniato e Santa Croce, ci sono feriti. Code in direzione Pisa

Incidente nel primo pomeriggio di oggi sulla Fi-Pi-Li, all'altezza di San Miniato in direzione Pisa. Sul posto, poco dopo le 15, sono intervenuti i soccorsi inviati dal 118 con due ambulanze e un'automedica, gli operatori della società di manutenzione della superstrada e i vigili del fuoco. Da quanto si apprende un'auto, per cause in corso di accertamento, sarebbe andata a finire contro il guard rail nei pressi dell'uscita di San Miniato. Due le persone rimaste ferite, un uomo e una donna di 47 e 48 anni, trasportati in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe di Empoli.

Registrate ripercussioni alla viabilità: come segnala il portale regionale Muoversi in Toscana al momento, nel tratto tra Empoli e San Miniato, ci sono 3 chilometri di coda in direzione Pisa.

Qualche ora più tardi, intorno alle 18, un nuovo incidente si è verificato poco più avanti, tra Santa Croce sull'Arno e Montopoli in Val d'Arno sempre in direzione Pisa. Da quanto si apprende, in seguito a un tamponamento, una donna di 60 anni è rimasta ferita. Sul posto è intervenuta un'ambulanza inviata dal 118, che ha trasportato la donna in codice giallo al pronto soccorso di Empoli.

