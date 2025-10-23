Incidente in Fi-Pi-Li tra Empoli e San Miniato. Code in direzione Pisa

Cronaca San Miniato
Condividi su:
Leggi su mobile

Incidente nel primo pomeriggio di oggi sulla Fi-Pi-Li, tra Empoli ovest e San Miniato in direzione Pisa. Sul posto, poco dopo le 15, sono intervenuti i soccorsi inviati dal 118 con due ambulanze e un'automedica, gli operatori della società di manutenzione della superstrada e i vigili del fuoco. Da quanto si apprende, tre persone sono state assistite dai sanitari.

Registrate ripercussioni alla viabilità: come segnala il portale regionale Muoversi in Toscana al momento, nel tratto interessato, ci sono 3 chilometri di coda in direzione Pisa.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Notizie correlate

San Miniato
Cronaca
23 Ottobre 2025

Addio a Mario Cupelli, una vita tra agricoltura, sport e politica: i ricordi da San Miniato

San Miniato in lutto per la scomparsa di Mario Cupelli, 87 anni, conosciuto in tutto il territorio per la sua azienda agricola portata avanti con la famiglia da decenni, ma [...]

San Miniato
Cronaca
23 Ottobre 2025

È scomparso Ciro Marrazzo, volto noto del centro di San Miniato

San Miniato è in lutto per la scomparsa di Ciro Marrazzo, una figura molto conosciuta e apprezzata del centro storico. Se ne è andato sabato 18 ottobre, il funerale si [...]

San Miniato
Cronaca
21 Ottobre 2025

Pioggia, due incidenti e disagi in Fi-Pi-Li: oltre 3km di coda a San Miniato verso Firenze, 5km a Cascina

Mattinata complicata per gli automobilisti in Fi-Pi-Li in entrambe le direzioni, anche a causa dell'ondata di maltempo che ha congestionato al viabilità lungo la strada. Un incidente, intorno alle ore [...]



Tutte le notizie di San Miniato

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina