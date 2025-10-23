Incidente in Fi-Pi-Li tra Empoli e San Miniato. Code in direzione Pisa

Incidente nel primo pomeriggio di oggi sulla Fi-Pi-Li, tra Empoli ovest e San Miniato in direzione Pisa. Sul posto, poco dopo le 15, sono intervenuti i soccorsi inviati dal 118 con due ambulanze e un'automedica, gli operatori della società di manutenzione della superstrada e i vigili del fuoco. Da quanto si apprende, tre persone sono state assistite dai sanitari.

Registrate ripercussioni alla viabilità: come segnala il portale regionale Muoversi in Toscana al momento, nel tratto interessato, ci sono 3 chilometri di coda in direzione Pisa.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

