'Lungo Ottocento' alla Domus Mazziniana: inaugurato il nuovo ciclo di incontri

Cultura Pisa
Condividi su:
Leggi su mobile

Presso la Domus Mazziniana si è aperto il programma annuale di iniziative del Comitato pisano del Risorgimento e dell’età delle Rivoluzioni, con il primo appuntamento del ciclo “Lungo Ottocento”.

Nel primo incontro, svoltosi lunedì 20 ottobre 2025, è stato presentato il nuovo volume di Domenico Maione, “L’aurora della patria. Cittadini e stranieri nell’Italia in rivoluzione (1789-1809)”. Con l’autore, post-doc all’Università di San Marino, hanno dialogato Elisa Baccini, ricercatrice in storia moderna, e Alessandro Breccia, professore associato in storia delle istituzioni politiche, entrambi dell’Università di Pisa. Il confronto è stato coordinato da Marcella Aglietti, professoressa ordinaria in storia delle istituzioni politiche presso lo stesso ateneo.

Queste le parole dell’autore Domenico Maione ai microfoni dei canali social del CRR pisano: “Il volume si propone di analizzare i temi della cittadinanza e della mobilità nel periodo rivoluzionario francese. Il focus è posto sul triennio repubblicano, dal 1796 al 1799, in cui per la prima volta l’idea di unificare la penisola italiana acquisisce un peso politico. L’idea è quella di comprendere anzitutto come lo status di forestiero o di straniero e quello di cittadino si connotassero in questa temperie così straordinariamente ricca di cambiamenti. La ricerca abbina alle questioni culturali e di etichetta anche l’approfondimento del quadro normativo. Inoltre si interessa alle declinazioni pratiche di queste questioni: cosa significa essere cittadini in quel periodo? come lo si diventa? come cittadini e stranieri vengono inquadrati e amministrati nei territori delle repubbliche sorelle sorte in Italia?”.

La registrazione dell’evento rimane a disposizione sulla pagina Facebook e sul canale YouTube della Domus Mazziniana.

Notizie correlate

Pisa
Cultura
20 Ottobre 2025

"Per una storia dell'antimafia", incontro alla Domus Mazziniana di Pisa

Mercoledì 22 ottobre, alle ore 17.00, nell’ambito del ciclo di eventi “Clioscopio – Le domande del presente lo sguardo della Storia”, si svolgerà un incontro sulle origini del movimento antimafia. [...]

Pisa
Cultura
1 Ottobre 2025

Internet Festival tra cani robot e macchine spazio-tempo: quattro giorni di laboratori e incontri

Robot che provano emozioni, intelligenza artificiale generativa, cybersicurezza e patrimonio culturale digitale: sono questi i protagonisti di T-Tour 2025, la sezione esperienziale di #IF2025 dedicata all'esplorazione del rapporto tra identità e tecnologia. Dal 9 al [...]

Pisa
Attualità
1 Ottobre 2025

Pisa Book Festival, appuntamenti Regione: valore a memoria collettiva e a coesione sociale

Due sono gli appuntamenti che quest’anno la  Regione Toscana organizza all’interno della 23esima edizione del Pisa Book Festival, il Salone nazionale del libro dedicato alle case editrici indipendenti italiane che [...]



Tutte le notizie di Pisa

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina