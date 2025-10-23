Maltempo in Toscana, disagi e forti piogge in Lunigiana: soccorso un uomo a Filattiera

Il maltempo continua a colpire duramente la nostra Regione. Nelle ultime ore, la forte perturbazione ha interessato in particolare la provincia di Massa Carrara, con maggiori disagi registrati in Lunigiana: ingrossamento dei corsi d’acqua, caduta di alberi, problemi alla viabilità e interruzioni di corrente e delle linee telefoniche. La Sala operativa della Protezione Civile regionale aveva già diramato ieri per la giornata di oggi l’allerta arancione su tutta la Toscana nord-occidentale.

Proprio a Filattiera, comune della Lunigiana dove era prevista l’allerta arancione, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per soccorrere un operaio che stava lavorando nei pressi del torrente Monia. Il livello dell’acqua si sarebbe innalzato rapidamente a causa della forte pioggia, cogliendo di sorpresa l’uomo. A Comano, sempre in Lunigiana, sono caduti 48 mm di pioggia in un’ora.

Intanto, sulla costa si registra intensa attività temporalesca. Come riportato dal Presidente Eugenio Giani sui canali social: "Linea temporalesca intensa attiva dall’isola d’Elba alle province di Livorno, Pisa, Firenze, Pistoia e Prato. 48 mm di pioggia in meno di un’ora a Comano (MS). Lima al primo livello a Cutigliano. Raffiche fino a 118 km/h all’Argentario. Il sistema di Protezione Civile della Toscana è operativo e pronto a intervenire in caso di necessità".

Viste le forti precipitazioni e il vento intenso sulle coste, la Sala operativa della Protezione Civile ha esteso anche a domani, venerdì 24 ottobre, l’allerta con codice arancione per le zone costiere della Toscana centro, comprese le isole.

Notizie correlate