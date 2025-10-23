Leggerissimo: "Parole, forse vita" di Giuseppe Mandia

Cultura Toscana
Condividi su:
Leggi su mobile

"Lancio la rete dei miei occhi in un mare di stracci". È l'incipit di una delle poesie di Giuseppe Mandia, raccolte nella silloge 'Parole, forse vita'. Questo volume, esordio in versi dell'autore nato a Merano ma residente in Umbria, si muove tra il quotidiano e l'intimo, cercando di catturare quei momenti sospesi in cui la vita quotidiana rivela qualcosa di più profondo. Mandia alterna componimenti brevi e fulminanti a testi più distesi, quasi narrativi.

Il linguaggio è accessibile senza essere banale, con immagini che sorprendono per la loro freschezza. Si sente l'influenza della tradizione lirica, ma filtrata attraverso una sensibilità moderna, attenta ai ritmi urbani e alle solitudini contemporanee. Ci sono componimenti che brillano per la capacità di condensare emozioni complesse in pochi versi.

'Parole, forse vita' è una lettura che lascia tracce, invitando a tornare su certe pagine. Un libro che non ha la pretesa di cambiare la poesia, e che in questa umiltà ha forse la sua forza maggiore. Il libro di Mandia offre momenti di autentica bellezza e riflessione. Chi è alla ricerca di una penna - o meglio, di una voce - sincera, allora può spulciare tra le pagine di questa raccolta.

Titolo: Parole, forse vita
Autore: Giuseppe Mandia
Anno di pubblicazione: 2021 
Pagine: 123 
Prezzo di copertina: 10 euro

 

Notizie correlate

Toscana
Attualità
21 Ottobre 2025

Contributo straordinario della Regione alla Fondazione Festival Pucciniano

Un contributo straordinario alla Fondazione Festival Pucciniano perché possa estinguere i mutui contratti per la realizzazione del Gran Teatro Giacomo Puccini e del Parco della musica e della scultura di [...]

Toscana
Cultura
16 Ottobre 2025

Leggerissimo: "Cronache dall'Italia nascosta" di Ivan Carozzi

Come un tempo Italo Calvino raccoglieva le leggende popolari regionali o come Guido Piovene raccontava i cambiamenti dello Stivale girandolo in lungo e in largo, c'è chi oggi utilizza storie [...]

Toscana
Cultura
8 Ottobre 2025

Leggerissimo: "Tiri liberi" di Marco Dolcinelli

Il basket come metafora della vita, dell'amicizia, dell'amore. Marco Dolcinelli, autore veneto residente a Budapest, torna in libreria con un nuovo romanzo che si chiama 'Tiri liberi' ed è edito [...]



Tutte le notizie di Toscana

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina