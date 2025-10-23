A Montopoli prima mostra mercato del tartufo bianco: svelato il programma

Tutto pronto per la prima mostra mercato del tartufo bianco e dei prodotti Montopolesi in programma per il fine settimana del 25 e 26 ottobre. Nelle prossime ore il borgo di Montopoli si animerà di stand e banchi dove poter gustare i sapori enogastronomici del territorio: dal vino all'olio, passando dalla pasta, i salumi, i formaggi, il miele, il cioccolato e poi, ovviamente, il tartufo bianco.

La mostra aprirà i battenti sabato 25 ottobre alle ore 10.30 con un corteo storico per le vie del centro che partirà da piazza Michele da Montopoli e il taglio del nastro in piazza San Matteo. A partire dalle 12 di sabato e per tutta la due giorni in piazza 2 Giugno saranno visitabili gli stand Tartufi e sapori degli espositori: Savitar, Nacci e Teo per i tartufi. Azienda agricola Bianchi, Vigne in Chianti e cascina Cipressa per i vini, Marianelli per i prodotti di norcineria, Colangelo per il miele, il pastificio Morelli, l’azienda Senti chi capra per i formaggi e il cioccolato di Letizia Capecchi. A partire dalle 14.30 di sabato piazza San Matteo sarà il set dei cooking show coordinati da Fulvia Puccioni. Si comincia con Slow Food e Mercato della Terra che presenta “Pasta di grani antichi con crema di ricotta allo zafferano e tartufo” a cura di Benedetto Squicciarini.

Alle 15.30 spazio per i bambini e le bambine con un laboratorio di cucina interamente dedicato ai piccoli chef. Slow Food Educa organizza “Il ciaccino di Montopoli”, saranno distribuiti grembiulini e cappelli ai partecipanti. L’ultimo show cooking della giornata è organizzato dal ristorante Velvet alle 16.30. Gli spettacoli in cucina ripartono la domenica mattina con lo chef Gilberto Rossi del Pepenero alle ore 12. Alle 14.30 Benedetto Squicciarini presenta “crema di fagioli piattella pisana con mallegato e cipolla di Certaldo caramellata” e “Pancotto con porri croccanti e tartufo”. Alle 15.30 via alle masterclass con una degustazione guidata di vini e di olio della fattoria Varramista e dell’azienda agricola Bianchi. Alle 17 Cecilia Tessieri Rabassi, prima donna Maitre Chocolatier al mondo, presenta il suo atelier.

In sala consiliare spazio ai dibattiti e agli incontri. Ad aprire, sabato alle 15.30, sarà Michele Boscagli, presidente dell’Associazione Nazionale Città del tartufo con un approfondimento su “Montopoli e la Toscana nell’Italia del tartufo”. A seguire Barbara Nappini, presidente nazionale di Slow Food presenterà il suo libro “La natura delle cose”, l’autrice sarà in dialogo con Paolo Tinghi, rettore dell’Università Popolare Ignazio Donati. I talk ripartono la domenica mattina alle 10.30 con la tartufaia Paola Castaldi che parlerà del “ruolo della donna nella cerca e cavatura del tartufo” a seguire ci sarà una dimostrazione pratica con i cani nel giardino del museo civico.

Mostra del tartufo è anche musica. Sabato sera al santuario di San Romano alle 21.15 il maestro Fabrizio Berni dirige le Mamme in coro per il concerto “Laudato sii. Omaggio in musica e riflessioni per gli 800 anni del Cantico delle Creature”. Domenica sera invece la conclusione della prima mostra mercato del tartufo è affidata all’apericena in musica in sala Pio XII alle 18.30 a cura del ristorante Velvet, al microfono ci sarà Agnese vincitrice della IV edizione del premio Giubilate “Musica e talenti 2025”.

Mostra del tartufo è anche arte con l’inaugurazione della mostra “il tartufo dal bosco alla tavola” sabato alle 18 nel palazzo della Cancelleria, l’apertura dalle 10 alle 17 per entrambe le giornate del Conservatorio di Santa Marta e del museo Guicciardini che alle 16 ospita i laboratori didattici e creativi per i bambini e le bambine realizzati da Promocultura.

Per tutti e due i giorni sarà allestito un punto ristoro all’interno della sala Pio XII a cura del ristorante Velvet. L’ingresso alla mostra e la partecipazione alle attività sono gratuite. Per raggiungere il borgo di Montopoli sarà a disposizione un servizio navetta con fermate a Capanne, Angelica e san Romano ed è previsto un servizio per le persone con ridotta mobilità grazie al sostegno della Misericordia e della Pubblica Assistenza. Per entrambe le giornate dalle 7 alle 20 in via Vallelunga, lungo il muro dell’istituto Divino Amore i posti auto saranno riservati alle persone con disabilità.

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio stampa

