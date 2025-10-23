Orentano, arriva la prima colonnina elettrica per la ricaricare le automobili

Il futuro di Castelfranco di Sotto è sempre più “green” a cominciare dalle frazioni di Orentano, Villa Campanile e Galleno. L'amministrazione Mini punta sulla mobilità elettrica e lo fa rendendo più facile per i mezzi di trasporto trovare punti di ricarica pubblici. Nel capoluogo erano già state installate alcune colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. La giunta Mini però, visto l'aumento dei veicoli elettrici in circolazione, vuole potenziare queste infrastruttura e cominciare dalle frazioni. Recentemente è stata bandita dal comune una manifestazione di interessi rivolta agli operatori del settore energetico che sono interessati a installare nuove colonnine di ricarica. La prima colonnina dell'amministrazione Mini verrà collocata in piazza Roma a Orentano a seguito di una richiesta pervenuta recentemente da un'azienda energetica che a breve presenterà il progetto agli uffici comunali per la valutazioni tecniche del caso.

La stessa compagnia, si è dichiarata interessata anche all'installazione di una seconda colonnina sempre nelle frazioni. L'amministrazione Mini però, punta a creare una vera rete di rifornimento per le auto elettriche che copra tutto il territorio comunale, tanto che nella manifestazione di interesse pubblicata recentemente sono state individuate le aree di preferenza, dove gli operatori del settore potranno collocare le colonnine. Le aree di elezione per questo tipo di dispositivi sono la frazione di Orentano, Villa Campanile, Galleno, con particolare riguardo - come si legge nella delibera di indirizzo della giunta - ai punti di aggregazione sia commerciale che turistico-ricettivo delle frazioni.

Nel capoluogo invece, gli amministratori hanno individuato come zona preferenziale per installarle anche l'area industriale. “Questa del Macrolotto – spiega il sindaco Fabio Mini - è un'idea che è nata, sia recependo alcune richieste di chi vive quotidianamente quella porzione di territorio, ma anche in considerazione dei mezzi per il trasporto delle merci alimentati con motore elettrico. Il trend infatti parla di un aumento dei mezzi pesanti elettrici che in futuro saranno sempre di più, vorremmo quindi farci trovare pronti in modo che anche gli autotrasportatori abbiano a disposizione dei punti di ricarica”.

La precedenza data alle frazioni invece è dovuta al fatto che al momento non c'è nessun punto di ricarica per i veicoli elettrici e perché investire in queste tecnologie significa ammodernare il territorio preparandolo per il futuro. Questi territori hanno una particolare vocazione turistica e le strutture ricettive, spesso sono meta di turisti che arrivano dall'estero, dove le auto elettriche sono più diffuse rispetto all'Italia. Quindi garantire una copertura anche alle frazioni significa non solo 'ammodernare' il territorio, ma anche offrire un servizio a supporto dell'indotto turistico- ricettivo”.

“Ora attendiamo di vedere la risposta a questa manifestazione di interessi che sembra avere già suscitato la curiosità di varie compagnie del settore. Questa pianificazione - continua Mini – è nata sia per dare servizi al territorio, ma anche per cercare di cominciare a fare ordine in questo settore, non escludendo di creare con la giunta un piano della mobilità elettrica in futuro. Infatti se crediamo che gli operatori del settore vadano lasciati abbastanza liberi, è anche vero che il fenomeno deve essere attenzionato per evitare storture come è successo in passato, quando si è avuta una concentrazione di colonnine in una sola zona del territorio. Per questo abbiamo già varato una delibera di indirizzo. In base all'esito che avrà questa manifestazione di interesse, valuteremo se sarà necessaria un'azione amministrativa più puntuale o se il fenomeno sarà in grado di autoregolamentarsi".

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa

