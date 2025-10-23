Ottobre Rosa a Montespertoli tra eventi e passeggiate

Anche quest’anno Montespertoli aderisce a Ottobre Rosa, il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno e alla promozione della salute femminile, con due iniziative che uniscono movimento, convivialità e solidarietà. Il fine settimana del 25 e 26 ottobre sarà infatti dedicato a due appuntamenti speciali organizzati dal Comune di Montespertoli in collaborazione con la Pro Loco e l’Associazione ASTRO Onlus.

Il primo evento è l’Aperitivo Rosa, che si svolgerà nelle giornate di sabato 25 e domenica 26 ottobre nei locali aderenti all’iniziativa. Una parte del ricavato degli aperitivi sarà devoluta all’Associazione ASTRO, impegnata sul territorio nella sensibilizzazione e nel sostegno alla ricerca e alle donne colpite da tumore al seno.

Domenica 26 ottobre, invece, si terrà la Passeggiata in Rosa, con partenza alle ore 15:30 dall’ex edicola in Piazza del Popolo e direzione Via Montelupo.

Un momento di condivisione e partecipazione per tutti – adulti, bambini e famiglie – per camminare insieme nel segno della prevenzione e della solidarietà.

Durante la passeggiata sarà possibile acquistare una maglietta rosa e contribuire così al sostegno delle attività dell’Associazione ASTRO.

La partecipazione è libera, ma è consigliata la prenotazione ai numeri 339 252 4329 o 366 269 7193.

“Ottobre Rosa è un’occasione per ricordare quanto sia importante prendersi cura di sé e sostenere chi combatte ogni giorno questa battaglia – dichiara l’Assessora Ottavia Viti–. Montespertoli risponde ancora una volta con una partecipazione corale, unendo solidarietà, movimento e spirito di comunità.”

Con queste due iniziative, Montespertoli rinnova il proprio impegno per la salute, la prevenzione e la sensibilizzazione, confermando la forza della rete tra istituzioni, cittadini, associazioni e attività locali.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa