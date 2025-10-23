Paura e divertimento, il programma per Halloween a Montespertoli

Venerdì 31 ottobre, dalle ore 17:00 fino alla mezzanotte, Montespertoli si prepara a festeggiare Halloween con una grande serata all’aperto in Piazza del Popolo, organizzata grazie alla collaborazione dell’Associazione Commercianti e Artigiani e del Comitato Genitori di Montespertoli. Per questa edizione, a causa dei lavori di riqualificazione in corso in Via Roma e Via Sonnino, il cuore della festa sarà concentrato in Piazza del Popolo. Dalle ore 17 fino a mezzanotte Piazza del Popolo sarà animato da personaggi mascherati, giochi e attività per grandi e piccini. In programma laboratori con l’associazione Teatro Riflesso e con il Comitato Genitori, truccabimbi e mercatini “horror”.

Tuttavia, in totale sicurezza, sarà inoltre possibile partecipare al tradizionale “dolcetto o scherzetto” nei locali del paese, fino a Piazza Machiavelli. Una spedizione organizzata dai figuranti del percorso horror guiderà i partecipanti lungo Via Roma e Via Sonnino fino al Centro Culturale “Le Corti”, dove sarà allestito il suggestivo percorso horror.

Il divertimento sarà accompagnato anche dal punto ristoro curato dall’Associazione Commercianti dove si potranno gustare würstel, patatine e arrosticini, per una pausa gustosa tra un brivido e l’altro.

“Halloween a Montespertoli è un momento di comunità, partecipazione e creatività – commenta l’assessore al commercio Paolo Vignozzi – reso possibile dal lavoro condiviso di famiglie, commercianti e associazioni, che ogni anno contribuiscono a costruire una festa per tutti.”

“Quest’anno l’ingresso al percorso horror prevede un contributo simbolico di 2 euro. Conservate il biglietto: darà diritto a uno sconto speciale in uno dei negozi del paese.” Dichiara Lara Bartalucci, presidente dell’Associazione Commercianti e Artigiani di Montespertoli, che annuncia l’iniziativa a sostegno delle attività e dei locali del centro storico. Il buono potrà essere utilizzato fino al 30 novembre 2025.

Una serata pensata per divertirsi insieme, tra maschere, luci e fantasia. Il dress code? Ovviamente, rigorosamente spaventoso!

Per informazioni: 339 352 0372

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa