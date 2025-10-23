Pedopornografia online, perquisizioni anche in Toscana: controlli a Prato e Firenze

L’indagine della Polizia di Stato di Milano sulla pedopornografia online, che ha portato a due arresti tra Piemonte e Campania, ha toccato anche la Toscana. Su disposizione della Procura di Milano, sono state infatti effettuate perquisizioni nelle province di Prato e Firenze, dove gli agenti hanno ispezionato dispositivi elettronici alla ricerca di materiale illecito.

L’operazione, coordinata dal Centro operativo per la Sicurezza cibernetica di Milano e condotta con la collaborazione della Polizia Postale della Toscana, rientra nello sviluppo di un’inchiesta avviata a Sondrio che, lo scorso gennaio, aveva già portato all’arresto di un ex docente per detenzione e diffusione di contenuti pedopornografici.

Durante le perquisizioni in Toscana e nelle altre regioni coinvolte, sono stati trovati video e immagini di minori, anche in tenera età, oltre a tracce informatiche che documentano una ricerca reiterata di materiale illegale.