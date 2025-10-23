Pisa, esplosione in un ristorante: 3 feriti trasportati a Cisanello

Attimi di paura oggi intorno alle 13:30 in Piazza Arcivescovado, nel centro di Pisa, dove un'esplosione ha coinvolto la titolare e due dipendenti di un locale di ristorazione durante le operazioni di pulizia di una cella frigo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco della squadra di Pisa, che hanno messo in sicurezza l’area e collaborato con il personale medico del 118. I tre feriti sono stati trasportati all’Ospedale di Cisanello per accertamenti.

Fortunatamente non si registrano danni strutturali all’esercizio commerciale. Sul posto anche i tecnici dell’ufficio PISLL (Prevenzione Igiene Sicurezza Luoghi di Lavoro) per le verifiche del caso.

Le cause dell’evento sono attualmente in corso di accertamento.