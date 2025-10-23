È scomparso Ciro Marrazzo, volto noto del centro di San Miniato

San Miniato è in lutto per la scomparsa di Ciro Marrazzo, una figura molto conosciuta e apprezzata del centro storico. Se ne è andato sabato 18 ottobre, il funerale si è tenuto pochi giorni dopo e adesso Marrazzo è sepolto nel cimitero di San Lorenzo a La Scala.

Marrazzo era uno dei volti del centro, ricordato da tanti come una persona positiva e che capitava spesso di incontrare nelle vie del borgo del Cuoio.

"Sabato scorso è venuto a mancare Ciro Marrazzo, una persona conosciutissima nel nostro centro storico, un vero e proprio "pezzo" di San Miniato. Ciro è ora sepolto nel cimitero di San Lorenzo a La Scala. Le mie condoglianze a tutti quelli che l'hanno conosciuto e che gli hanno voluto bene. Ci mancherà" è il ricordo del sindaco Simone Giglioli.