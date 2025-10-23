Sequestrati 144 kg di sigarette e 40mila prodotti da fumo venduti senza autorizzazione

La Guardia di Finanza di Lucca ha sequestrato 144 chili di sigarette e quasi 40mila accessori da fumo durante una serie di controlli sui rivenditori di generi di monopolio. Le verifiche, condotte nell’ambito del dispositivo di sicurezza economico-finanziaria, hanno interessato attività commerciali che ospitano al loro interno punti vendita di tabacchi.

In uno di questi, un punto di ristoro gestito da cittadini extracomunitari, i finanzieri hanno scoperto la vendita di tabacchi lavorati nonostante il patentino fosse intestato a un soggetto italiano. La condotta, in violazione dell’articolo 40-quinquies del D.Lgs. 141/2024, configura la vendita abusiva di tabacchi senza le prescritte autorizzazioni dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Il responsabile è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Lucca, mentre tutto il materiale è stato posto sotto sequestro. L’operazione conferma l’impegno costante delle Fiamme Gialle nel contrasto al commercio irregolare e nella tutela della legalità economica.

Fonte: Ufficio Stampa

