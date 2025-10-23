Sicurezza delle aree industriali, Ferrara (Azione): "Sia una priorità per Empoli”

Le aree industriali e artigianali di Empoli rappresentano un patrimonio fondamentale per il tessuto economico e occupazionale del nostro territorio. Come Empoli in Azione, abbiamo sempre guardato con attenzione a questi spazi, veri e propri biglietti da visita della nostra città, non solo per il valore produttivo che esprimono, ma anche perché vi lavorano ogni giorno centinaia di nostri concittadini e concittadine. Riteniamo che la cura di queste aree non può essere delegata unicamente all’Amministrazione Comunale.

È evidente che su temi come la mobilità, la pulizia e il decoro urbano devono essere coinvolti anche altri attori, come l’azienda dei trasporti, quella della raccolta dei rifiuti, e naturalmente gli stessi imprenditori e operatori che animano queste zone. Più volte abbiamo sollecitato una riflessione seria sulla questione dei collegamenti con le zone industriali: allo stato attuale, infatti, sono raggiungibili pressoché soltanto con mezzi motorizzati privati. Il trasporto pubblico è scarsamente utilizzato a causa di fermate inadeguate – spesso prive di pensiline e informazioni leggibili – e orari che non rispondono alle reali esigenze dei lavoratori. Manca completamente una rete di piste ciclabili, rendendo impossibile l’accesso in bicicletta in sicurezza. Altrettanto critico è lo stato della gestione dei rifiuti: scatoloni lasciati per ore lungo le strade, pallets abbandonati, plastica e polistirolo fuori dai cancelli. Una situazione che compromette l’immagine delle nostre aree produttive e ne mortifica il valore.

Per questo, come Empoli in Azione, chiediamo la costituzione urgente di un tavolo permanente tra tutti i soggetti coinvolti: Amministrazione Comunale, imprenditori e rappresentanti delle imprese, operatori di trasporto pubblico, gestore della raccolta rifiuti, per avviare una progettazione condivisa che migliori la sicurezza, la vivibilità e la funzionalità delle aree industriali e artigianali. Il tavolo potrà essere anche il luogo dove far nascere idee e proposte per uno sviluppo ed una trasformazione delle aree così come le conosciamo, e dovrà essere operativo finchè non avrà esaurito la propria funzione, risolti i problemi suddetti. “Non possiamo più permetterci – dichiara Luca Ferrara – di trascurare un pezzo così importante della nostra città. Le aree produttive sono luoghi di lavoro, di impresa, ma anche spazi urbani che devono essere rispettati e valorizzati. Serve un cambio di passo concreto e condiviso, fuori da ogni logica emergenziale o di semplice manutenzione.” Empoli merita un sistema produttivo moderno, accessibile e decoroso

Luca Ferrara per Empoli in Azione