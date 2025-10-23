Sport e inclusione: torna l’Ottavo Meeting di Bowling Special Olympics

La GAM A.S.D. A.P.S., da anni impegnata nella promozione dello sport inclusivo e nel sostegno ad atleti con disabilità intellettiva nell’ambito del movimento Special Olympics, desidera rendere noto che sabato 25 ottobre 2025, presso il Bowling Center Angelica di San Romano, nel Comune di Montopoli V/Arno(PI), si terrà l’8° Meeting di Bowling Special Olympics. L’evento rappresenta un’importante occasione di sport, socialità e inclusione, dove gli atleti, accompagnati dai loro tecnici e familiari, potranno vivere un’esperienza di crescita e condivisione.

L’iniziativa coinvolgerà anche gli studenti del Liceo “Marconi” di San Miniato – indirizzo Scienze Umane, che prenderanno parte alle attività come volontari, contribuendo con entusiasmo alla buona riuscita della manifestazione.

L’8° Meeting di Bowling si svolgerà con il patrocinio dei Comuni del Valdarno (San Miniato,Montopoli V/Arno,Castelfranco di Sotto, Santa Croce sull’Arno, Fucecchio), della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa, della UISP Zona del Cuoio e del CONI Pisa. Hanno contribuito alla realizzazione dell’evento l’Azienda Speciale Farmacie di San Miniato e il Consorzio Cuoio Depur S.p.A., che con il loro sostegno hanno reso possibile la realizzazione di questa importante giornata dedicata allo sport e all’inclusione.

Inoltre, desideriamo ringraziare per la loro presenza ormai da anni l’Associazione Arcieri “La Rocca”, la Pro Loco di Montopoli, con il coinvolgimento del Gruppo Musici, la Pubblica Assistenza di Montopoli V/Arno con la presenza di alcuni volontari, l'ASCA associazione culturale capannese e l’amministrazione comunale di Montopoli per la collaborazione e disponibilità dimostrata.

Saranno al nostro fianco i Lions Club San Miniato, ai quali rivolgiamo un doveroso ringraziamento per la costante vicinanza e il sostegno dimostrato nel tempo verso i nostri ragazzi.

L’evento ospiterà circa 80 atleti Special provenienti da tutta Toscana, ad ogni atleta sarà donato un omaggio gentilmente concesso dalla Farmacia comunale Civitas di Montopoli in Val d'Arno e un omaggio del Coni provinciale di Pisa, tutti gli atleti saranno premiati con le medaglie donate apposta per l’evento da Uisp Zona del Cuoio.

Ogni Team riceverà una targa in cuoio gentilmente donata da Natural Tannery srl e lavorata da Melissa Srl di Ponte a Egola, qualcosa di unico ed esclusivo che rappresenta la zona del cuoio sede della nostra associazione.

Per tutti i partecipanti ci saranno biscotti gentilmente donati dal Panifico Luongo di Ponte a Egola.

Il team costituito da atleti, familiari e volontari lavora da mesi a questo evento, con entusiasmo e cercando di coinvolgere e sensibilizzare il territorio, invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare alla sfilata iniziale di apertura dei giochi. Ancora una volta, lo sport si conferma strumento di inclusione e solidarietà, capace di unire istituzioni, scuole, associazioni e cittadini attorno a un unico grande obiettivo: promuovere una comunità più accogliente e consapevole del valore di ogni persona.

Fonte: Comune di Montopoli V/A - Ufficio stampa

