Studenti e studentesse di Firenze 'raccontano' la città sui bus

Si è conclusa con successo l’edizione 2024/2025 del progetto Va’ dove ti porta il bus, un percorso educativo che ha coinvolto le scuole del territorio fiorentino nella scoperta della città attraverso un punto di vista originale: quello del viaggiatore a bordo di un autobus urbano.

Accompagnati dai docenti, gli studenti hanno osservato, disegnato e raccontato luoghi simbolici del territorio, trasformando l’esperienza del trasporto pubblico in occasione di riflessione, conoscenza e creatività.

Un progetto tra arte, mobilità e cittadinanza attiva

Va’ dove ti porta il bus non è solo un laboratorio creativo, ma anche un’iniziativa che sensibilizza i giovani all’uso consapevole del mezzo pubblico, promuovendo una visione sostenibile della mobilità urbana. Attraverso l’esperienza diretta del viaggio in autobus, i ragazzi sono stati invitati a vivere la città in modo attivo, partecipato e rispettoso dell’ambiente.

I luoghi raccontati dai ragazzi

Nel corso del progetto, gli studenti hanno rappresentato attraverso i propri disegni e testi una selezione di alcuni luoghi significativi di Firenze: la Biblioteca Nazionale Centrale, il Cimitero Evangelico degli Allori, Piazza della Libertà, il Duomo, la Fortezza da Basso, il Giardino del Museo Archeologico, il Giardino delle ex Scuderie Reali, Piazza Acciaioli, Piazza dell’Indipendenza, Piazza d’Azeglio, Piazza Oberdan, Piazza della Santissima Annunziata, Piazza Savonarola, Ponte Vecchio, Porta Romana, Piazza San Marco.

Questi spazi sono diventati protagonisti di racconti visivi personali e originali, espressione dello sguardo attento e curioso delle nuove generazioni.

Le scuole partecipanti – Edizione 2024/2025

Hanno partecipato all’edizione 2024/2025 del progetto le seguenti classi: Istituto Comprensivo Oltrarno classi VA e VB -Istituto Comprensivo San Gregorio classe VB - Istituto Comprensivo “O. Rosai” classi IV, VA - Istituto Comprensivo Coverciano classe IA - Scuola primaria San Lorenzo Le Rose classe V.

I disegni in viaggio sulla rete urbana

I pendini con gli elaborati realizzati dagli studenti sono stati affissi all’interno di quattro vetture del trasporto pubblico urbano (C006-C008-C009-C011), trasformandole in piccole gallerie itineranti (si vedano foto allegate).

I passeggeri possono così scoprire, salendo a bordo, scorci della città reinterpretati dagli sguardi dei più giovani.

Al via la nuova edizione – Iscrizioni prorogate al 15 novembre 2025

È già in corso la nuova edizione del progetto. La scadenza per le iscrizioni, inizialmente fissata al 31 ottobre 2025, è stata prorogata al 15 novembre 2025.

Le insegnanti e gli insegnanti interessati possono iscrivere la propria classe compilando il modulo online disponibile al seguente link:

👉 https://prenota.itinera.info/didattica/va-dove-ti-porta-il-bus/

Ringraziamenti

Un ringraziamento speciale va a tutte le studentesse e gli studenti per la loro partecipazione appassionata, e alle insegnanti e agli insegnanti per aver accompagnato con entusiasmo ogni fase del percorso.

Fonte: Autolinee Toscane - Ufficio stampa